Політв'язня Олександра Стешенка звільнили з колонії в Криму

Політв'язня зі списку українського режисера Сенцова Олександра Стешенка звільнили.

Про це повідомив брат ув'язненого в Росії Євгена Панова Ігор Котельянец.

"Сьогодні ми в Об'єднання родичів політв'язнів Кремля цілий день чекали, затамувавши подих. Саші Стешенко вивозили з Криму на материк. Це політв'язень, якого в 2018 ФСБ уклали в Криму за нібито плани підпалити будинок Муфтія для залякування проросійські налаштованих кримських татар і для нагнітання міжнаціональної ворожнечі", — зазначив Котельянець.

2 квітня 2018 року представники громадської ініціативи "Крим SOS" з посиланням на матір українця, харків'янина Олександра Стешенка повідомили, що російські силовики затримали його в пункті пропуску "Чонгар" при в'їзді в окупований Росією Криму.

Як повідомляли Українські Новини, 23 квітня Стешенко був затриманий ФСБ РФ при в'їзді в аннексированный Росією Крим .

Тим часом Держдеп США закликав Росію негайно звільнити Сенцова та інших політв'язнів.