У Дніпрі кіт Семен влаштувався на роботу в історичний музей

У Дніпрі вуличний кіт на ім'я Семен працевлаштувався в історичний музей, він буде охороняти фонди від щурів і мишей. Про це повідомляє товариство захисту тварин на своїй сторінці в Facebook.

"Кіт Семен працевлаштувався! Не всім же на диванах лежати! Тепер Сеня буде працювати в Історичному музеї, охороняти фонди від щурів і мишей. Семен отримав паспорт і всі щеплення і допущений до роботи", - заявили волонтери.

Також у товаристві захисту тварин розповіли, що вуличний кіт, який жив в одному з місцевих дворів, раніше зник, а потім з'явився поранений. Завдяки старанням зоозахисників кота вдалося вилікувати, і зараз він отримав вакантне місце в історичному музеї імені Дмитра Яворницького.

А от раніше палацовий кіт прем'єр-міністра Великобританії Ларрі став одним з найзнаменитіших котів на Даунінг-стріт. У нього є власний неофіційний аккаунт в Twitter. У 2011 році йому присвятили книгу "Щоденники Ларрі".

Також раніше повідомлялося, що кіт Ларрі може позбутися своєї почесної посаду з-за курйозного інциденту.