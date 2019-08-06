Дизайнер Артемій Лебедєв втік з Росії

Відомий російський дизайнер Артемій Лебедєв, власник "іменного" дизайнерського бюро і автор багатьох резонансних проектів, записав відеозвернення, в якому заявив, що може більше ніколи не повернутися в Росію.

"Мені довелося терміново виїхати в Європу, і, як ви бачите, зараз я перебуваю в самому кінці Європи, тобто ще один крок — і я опинюся вже в Атлантичному океані, я вже перетнув весь континент до кінця... Мені довелося виїхати з Москви, це рішення далося мені непросто", — розповів Лебедєв перед камерою.

За його словами, "ситуація в країні викликає дуже велике занепокоєння", тому що "те, що відбувається зараз, не може залишити нікого байдужим і спокійним", і "останні події просто неймовірно жахливі".

"Є дуже великий шанс, що я навіть більше туди не зможу повернутися", — попередив дизайнер своїх передплатників.

"Мені як людині, як громадянина і як главі сімейства дуже боляче все це бачити, мені дуже важко. Я розумію, як правляча, можна сказати, кличу краде наше майбутнє. Вони вкрали наші вибори, вони вкрали наші голоси, вони позбавляють нас все, що у нас є, всього найдорожчого найціннішого", — стверджує Лебедєв.

Як повідомляли Українські Новини, скандальному російському дизайнеру Лебедєву не дозволили в'їзд в Україну.

У квітні 2017 року Лебедєв заявив, що СБУ заборонила йому в'їзд в Україну.