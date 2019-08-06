Фото дня: десантники ефектно стрибнули з величезними білими парашутами під Житомиром

На майданчику приземлення Сінгури в Житомирській області десантно-штурмова бригада, військові десантно-штурмових військ і окремий підрозділ здійснили стрибки з парашутом.

Про це повідомляє прес-служба командування десантно-штурмових військ Збройних Сил України на сторінці Генерального штабу в соцмережі Facebook, публікуючи відповідні фото.

Згідно з повідомленням, десантування проводилося з багатоцільового вертольота Мі-8 армійської авіації Сухопутних військ з висоти 600 метрів і 800 метрів.

Напередодні стрибків, десантники пройшли курс повітряно-десантної підготовки, відпрацювали елементи наземної підготовки на тренажерах повітряних комплексів і самостійно виконали укладання своїх парашутів.

У ЗСУ розповіли, що серед воїнів-десантників чимало і тих, хто перший раз у своїй стрибав з парашута.

Наголошується, що військовослужбовці показали належний рівень навченості, впевнено діяли в повітрі і при приземленні.

"Ми не розглядаємо стрибок як саму мету, ми розглядаємо його як один із способів доставки військовослужбовців у район виконання завдань", - підкреслив офіцер повітряно-десантної підготовки однієї з військових частин десантно-штурмових військ.

Стрибки десантників з парашута. Фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, українські десантники здійснили перші в 2019 стрибки з парашутом. Пізніше на Донбасі десантники здійснили нічні стрибки з парашутом.

Рік тому в Харкові жінки встановили світовий рекорд з парашутного спорту.