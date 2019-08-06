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06 серпня 2019, вівторок, 18:56 371
Політика 2019-08-06T21:15:02+03:00
Українські Новини
Недолюстрований чиновник Януковича може потрапити до АРМА, - блогер

Недолюстрований чиновник Януковича може потрапити до АРМА, - блогер

Володимир Орлов, який претендує на посаду голови територіального управління Національного агентства з пошуку та менеджменту активів (АРМА), є представником команди Януковича і був замішаний в корупційних схемах.

Про це на своїй сторінці Facebook пише блогер Михайло Шнайдер.

Він нагадав, що Орлова, який очолював Сумську та Луганську митниці, знають як "схемника":

"Його вважають креатурою екс-міністра Олександра Клименка. Також знаючі люди стверджують, що Орлов причетний до організації контрабандних схем, пов'язаних з транзитними вантажами на Луганській митниці і до незаконного розмитнення автомобілів. У 2014 році він був призначений заступником начальника головного управління процесуального керівництва і нагляду ГПУ, хоча прямо підпадав під закон про люстрацію", - пише блогер.

За його словами, він був звільнений генпрокурором Віктором Шокіним, в тому числі, з тієї причини, що він особисто роздавав і забирав престижні посади, а також – вимагав хабара. Наприклад, одеські активісти заявляли про те, що він вимагав від них 300 тисяч доларів.

Шнайдер зазначає, що зараз Орлов числиться головою громадської організації "Сила України".

"Мабуть, це приносить йому непоганий дохід. Досить подивитися на його дружину, яка хизується в шубах... за 50 тисяч доларів і скуповує в магазинах одяг супердорогих брендів. При цьому будь-якого бізнесу, який може приносити такі доходи, у Володимира Орлова просто немає", - резюмує блогер.

На думку Михайла Шнайдера, в ситуацію мають втрутитися керівники держави, оскільки людина з такою репутацією не може займатися розшуком і конфіскацією активів, адже він не може довести походження власних.

Як повідомляли ЗМІ, Володимир Орлов є бізнес-партнером заступника начальника Управління Нацполіції Євгена Шевцова, який подавався на конкурс одного з керівників ДБР і кандидатуру якого не затвердив директор відомства Роман Труба. Шевцов і його дружина Олена Дегрик фігурували в низці журналістських розслідувань, де, зокрема, розкривалися деталі бізнесу Дегрик, пов'язаного з ігровими сервісами та платіжними системами, забороненими в Україні. Останнім часом Шевцов і Дегрик фігурують в черговому скандалі, пов'язаному зі спробою заблокувати поширення критичних публікацій про їх діяльність.

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