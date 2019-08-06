Нардеп Оржель назвав головні передумови для розвитку альтернативної енергетики

Президент Зеленський сьогодні підписав законопроект № 10357, який вирішує проблему з домашніми сонячними станціями. Мова йде про повернення до статусу-кво, що збільшує рівень підтримки малої відновлюваної генерації та обмежує зловживання у даній сфері.

Тепер домогосподарства зможуть знову встановлювати станції до 30 кВт без обмежень. Так, майбутній депутат від "Слуги народу", експерт у сфері паливно-енергетичного комплексу та керівник сектору "Енергетика" Офісу ефективного регулювання Олексій Оржель повідомив на своїй сторінці у Facebook: "Це правильне рішення у ситуації, що склалася. По суті, це статус-кво. Ми повернули ті умови, які були до прийняття законопроекту про «зелені» аукціони (законопроект № 8449-д). Але залишаються проблеми, які треба вирішити".

Мова йде про роботу у новому парламенті над законопроектом про малу генерацію, який повинен дати відповідь на такі питання:

1) як уникнути зловживань, так званих гірлянд?

2) який горизонт розвитку для малої генерації після 2030 року?

3) як забезпечити сталий розвиток малої, розподіленої, відновлюваної генерації до 1 МВт?

4) як правильно впровадити механізми стимулювання акумуляції на рівні малої генерації для відпуску електричної енергії в години, коли це найбільше потрібно системі?

Вирішення цих питань має запустити механізм стимулювання малої генерації, яка повинна стати доступною для кожного громадянина. Цей закон має стати передумовою для розвитку чистої та відновлюваної енергетики України, коли кожен громадянин без остраху зможе вкладати свої кошти у розвиток своєї «зеленої» оселі та країни в цілому.