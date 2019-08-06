підписатися на розсилку
25.5 25.9
28.15 28.9
˟
06 серпня 2019, вівторок, 15:34 315
Економіка 2019-08-06T16:00:02+03:00
Українські Новини
Нардеп Оржель назвав головні передумови для розвитку альтернативної енергетики

Нардеп Оржель назвав головні передумови для розвитку альтернативної енергетики

Президент Зеленський сьогодні підписав законопроект № 10357, який вирішує проблему з домашніми сонячними станціями. Мова йде про повернення до статусу-кво, що збільшує рівень підтримки малої відновлюваної генерації та обмежує зловживання у даній сфері.

Тепер домогосподарства зможуть знову встановлювати станції до 30 кВт без обмежень. Так, майбутній депутат від "Слуги народу", експерт у сфері паливно-енергетичного комплексу та керівник сектору "Енергетика" Офісу ефективного регулювання Олексій Оржель повідомив на своїй сторінці у Facebook: "Це правильне рішення у ситуації, що склалася. По суті, це статус-кво. Ми повернули ті умови, які були до прийняття законопроекту про «зелені» аукціони (законопроект № 8449-д). Але залишаються проблеми, які треба вирішити".

Мова йде про роботу у новому парламенті над законопроектом про малу генерацію, який повинен дати відповідь на такі питання:

1) як уникнути зловживань, так званих гірлянд?

2) який горизонт розвитку для малої генерації після 2030 року?

3) як забезпечити сталий розвиток малої, розподіленої, відновлюваної генерації до 1 МВт?

4) як правильно впровадити механізми стимулювання акумуляції на рівні малої генерації для відпуску електричної енергії в години, коли це найбільше потрібно системі?

Вирішення цих питань має запустити механізм стимулювання малої генерації, яка повинна стати доступною для кожного громадянина. Цей закон має стати передумовою для розвитку чистої та відновлюваної енергетики України, коли кожен громадянин без остраху зможе вкладати свої кошти у розвиток своєї «зеленої» оселі та країни в цілому.

Більше новин про: Відновлювана енергетика Олексій Оржель

Архів
Новини
Міжнародні резерви зросли на 1,2 млрд доларів у липні 16:03
Ситник не зберіг чеки відпочинку 16:00
Wizz Air почне літати з Одеси в листопаді 15:55
Реформа харчування в ЗСУ: Окружний адмінсуд пояснив своє рішення 15:43
Суд виніс рішення у справі про люстрацію Труби 15:38
більше новин
Мій опонент так захопився бажанням влади, що переступив за моральну межу, – Коровченко 18:26
Поліцейський чиновник може закрити відомі сайти з допомогою суду, - блогер Сазонов 09:22
ЗМІ з'ясували, хто і чим заправляє українських автомобілістів 12:33
Богдан і Вавриш вирішили "рейдернути" Київ у киян, - Макарівський 14:08
Для стабільного енергопостачання Луганської області Кабмін повинен знизити ціну на газ для ТЕС, - Гримчак 15:24
більше новин
Через два тижні водоканали можуть перейти на погодинну подачу води 19:50
Набув чинності вирок п'ятьом колишнім АТОшникам за вбивство Гандзюк 12:05
Олександр Скічко та Роман Грищук. Фото:
"Слуги народу" залишають Трускавець: умови поїздки новообраних депутатів 21:23
Провал машини в яму на дорозі. Фото: Алла Артемчук Завгородня/Фейсбук
Фото дня: в Одеській області машина пішла "носом вниз" у величезну яму на дорозі 17:05
Кличко з відпустки передав привіт Андрію і Богдану 09:56
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok