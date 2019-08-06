Президента просять допомогти розблокувати розрахунки в галузі "зеленої" енергетики - звернення ICC Ukraine

Президента України Володимира Зеленського просять взяти під особистий контроль питання розрахунків держави з виробниками альтернативної електроенергії, які зараз зупинені. Про це йдеться в зверненні до президента ICC Ukraine (Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати), пише УНІАН.

В зверненні зазначається, що внаслідок рішення Окружного адмінсуду міста Києва, яким було призупинено дію постанов НКРЕКП щодо встановлення тарифів на послуги з передачі електроенергії компанії "Укренерго", розрахунки з виробниками "зеленої" електроенергії були зупинені.

"Держпідприємство "НЕК "Укренерго" не в змозі виконувати всі функції, які покладені на нього в результаті запровадження нової моделі ринку електроенергії, зокрема забезпечувати сплату держпідприємству "Гарантований покупець" компенсацію між "зеленим" тарифом та ціною продажу електроенергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ), на ринку "на добу наперед"... Фактично зупинено розрахунки в цілій галузі зеленої енергетики (а це більше 800 компаній)", - зазначається в листі ICC Ukraine.

Автори листа звертають увагу, що у переважній більшості інвесторами в "зелену" енергетику є іноземні компанії, або до цього залучені кошти міжнародних фінансових установ. Та прогнозують, що в разі не вирішення проблеми з розрахунками, інвестори для захисту своїх прав будуть звертатись у міжнародний арбітраж, а це призведе до серйозних витрат з державного бюджету країни, погіршить імідж та іневстиційний клімат України. Пропустить через 8 "Інвестор опинився під загрозою непередбачуваних втрат. Варто спрогнозувати, якщо ситуація не буде вирішена, до України буде подано чималу кількість позовів у міжнародні арбітражні інституції. І рішення буде не тільки не на користь України (подібна проблема вже існувала у 2015 р.), але це також призведе до суттєвих іміджевих втрат, як до ненадійного партнера. Будь-які перешкоди, пов’язані з виплатою кредитів через невиконання державою своїх зобов'язань надішлють дуже негативний сигнал для зарубіжних інвесторів і поставлять під загрозу інвестиції, необхідні для реалізації енергетичної стратегії України до 2035 року, синхронізації з ЕІМТЗО-Е та зміцнення взаємодії з європейською енергетичною системою, розвитку ринку балансуючих та допоміжних послуг, а також створять загрозу реалізації реформ, передбачених 3-м Енергетичним Пакетом ЄС, який є частиною зобов'язань України відповідно до Угоди про Асоціацію", - наголошується в листі до президента.

ICC Ukraine просить президента взяти ситуацію під особистий контроль сприяти забезпеченню повного розрахунку з виробниками електроенергії з ВДЕ, що працюють за схемою "зеленого" тарифу. Нагадаємо, 27 червня Окружний адміністративний суд Києва за позовом АТ "Нікопольський завод феросплавів" зупинив дію постанов, які встановили тарифи для Національної енергокомпанії "Укренерго" на передавання електроенергії та послуги з диспетчерського управління на друге півріччя 2019 року. Зазначені постанови були ухвалені НКРЕКП для забезпечення функціонування нової моделі ринку електроенергії. 1 серпня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив клопотання Нікопольського заводу феросплавів і зупинив дію постанов НКРЕКП щодо тарифів "Укренерго" на передачу електроенергії та диспетчеризації на липень для АТ "Нікопольський завод феросплавів", АТ "Запорізький завод феросплавів", АТ "Покровський ГЗК", АТ "Марганецький ГЗК" і АТ "Дніпроазот".