У "платформі" Бойка вимагають достроково припинити повноваження ЦВК через ситуацію навколо округу 50

Сьогодні Центральна виборча комісія прийняла рішення оголосити переможця в одномандатному виборчому окрузі №50 Донецької області. Рішення було прийнято незважаючи на зафіксовані факти масових порушень виборчого законодавства. ЦВК повністю проігнорував, що проти членів Окружної виборчої комісії відкрито кримінальне провадження за підозрою в підробці виборчих документів, знищення документації, ухилення від роботи в комісії без поважних причин. Про це пише прес-служба Опозиційної платформи "За життя".

Таким чином Комісія забезпечила легалізацію фальсифікації виборів і обмеження виборчих прав громадян. Зробивши цей крок, ЦВК пішов наперекір демократії і власним принципам діяльності, викладених у ст. 2 Закону України про Центральної виборчої комісії.

Нинішній склад ЦВК сформований режимом Порошенка, без урахування думки парламентської опозиції і без включення її представників. Цей склад Комісії виявився не в змозі діяти незалежно, компетентно і професійно. З перших днів виборчої кампанії політично вмотивовані рішення ЦВК викликали скарги учасників виборів і ставали предметом судових розглядів.

ЦВК з політичних мотивів усував кандидатів від участі у виборах і допустив грубе порушення, встановивши порядкові номери партій без жеребкування. Незважаючи на численні звернення, Комісія до останнього відмовлялася реагувати на заяви про порушення в ході виборчої кампанії і в процесі підрахунку голосів. Постійно демонструвала тенденційність, упередженість та політичну заангажованість.

ЦВК просто відмовився бачити масовий підкуп, "каруселі" і "вкидання" бюлетенів, допущені на 52-му окрузі в Донецькій області, порушення у процедурі підрахунку голосів на 105-му окрузі в Луганській області, незаконні дії членів комісії в 49-му виборчому окрузі і в багатьох інших округах. Особливо там, де за депутатські мандати боролися представники старого режиму і їхні політичні партнери. В кінцевому підсумку своєю бездіяльністю або, як у випадку з 50 округом, безпосередніми рішеннями ЦВК сам став інструментом легалізації фальсифікацій.

Опозиційна платформа - За життя висловлює недовіру нинішньому складу ЦВК. Залежна, некомпетентна, сформована при режимі Порошенко Комісія повинна піти разом з ним.

Ми звертаємося до Президента України із закликом на перше засідання Верховної Ради України ІХ скликання внести Подання про припинення повноважень діючого складу Комісії. ЦВК, який служить фальсифікаторам і закриває очі на порушення прав громадян, не повинен більше працювати.

Опозиційна платформа - За життя буде домагатися зміни персонального складу ЦВК і покарання всіх осіб, задіяних у фальсифікаціях виборів. Ми будемо боротися, щоб Україна стала демократичною та правовою державою, в якій проходять чесні вибори, де поважають і цінують голос кожного громадянина.