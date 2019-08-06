Повторний перерахунок підтверджує перемогу Сергія Коровченка в 210 окрузі, - ЗМІ

Повторний перерахунок підтверджує перемогу Сергія Коровченка на округу 210, - ЗМІ

Зранку 6 серпня було закінчено перерахунок голосів на округу 210. Перерахунок на тридцяти трьох дільницях підтвердив безальтернативну перемогу Сергія Коровченка. Про це повідомляють журналісти телеканалу “24”.

“Майже дводобовий безперервний перерахунок голосів на окремих ДВК 210 виборчого округу, що відбувався на виконання рішення Шостого апеляційного адмінсуду - завершено. Результати лишилися незмінними. Ми - перемогли. Наша команда захистила кожен голос і не допустила зриву підведення підсумків волевиявлення на догоду Борису Приходьку. На черзі - офіційне оголошення результатів голосування у ЦВК. Дякую кожному за Вашу підтримку!» - написав у своєму Фейсбуку Сергій Коровченко.

Сергій Коровченко. Фото: прес-служба політика

За результатами виборів 21 липня, Сергій Коровченко набрав 21% голосів. Його опонент Борис Приходько, який зайняв друге місце, звернувся до суду з проханням анулювати результати виборів. Суд прийняв безпрецедентне рішення здійснити перерахунок по 33 дільницях. Як пишуть ЗМІ, увечері 5-го серпня після того як ретельний перерахунок підтвердив перевагу Сергія Коровченка, молодики спортивної статури наближені до Бориса Приходька намагалися зірвати процес. Втручання поліції зупинило провокацію.

Сергій Коровченко. Фото: прес-служба політика