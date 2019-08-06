Богдан і Вавриш вирішили "рейдернути" Київ у киян, - Макарівський

Голова Офісу президента Андрій Богдан і скандальний забудовник Андрій Вавриш намагаються незаконно захопити владу в Києві. Таку заяву зробив політичний експерт Володимир Макарівський, коментуючи в ефірі телеканалу "112 Україна" конфлікт між Андрієм Богданом і мером Києва Віталієм Кличком.

"Зараз група осіб, яка прийшла до влади в країні, серед них пан Богдан, чиновник часів Януковича, люстрований, пан Вавриш, має величезний шлейф корупційних діянь, звільнений Кличком з міської адміністрації, і пан Ткаченко, керівник каналу, багаторічний керівник каналу "1+1", просто вирішили, вибачте за таке слово,"рейдернути" Київ у киян", – вважає експерт.

На думку Володимира Макарівського для цього вони використовують методи і законодавство, яке було прийнято ще під час втікача президента Віктора Януковича і суперечить інтересам киян.

"Влада хоче скористатися законодавством, дуже сумнівним законодавством часів Віктора Януковича, коли була внесена в закон про статус столиці ця неправомірна, неправильна і незаконна стаття, що розділяла повноваження голови Київської адміністрації і мера Києва", – продовжив політолог.

Політичний експерт впевнений, що в ситуації, що склалася навколо Києва, необхідно керуватися саме рішенням Конституційного суду від 2003 року, де прямо говориться, що президент повинен призначити главою КМДА того, кого кияни обрали мером.

"Рішення Конституційного суду від 2003 року законне, його ніхто не відміняв. Саме ним потрібно керуватися, а не законом "Про столицю" часів Януковича. Зараз більшість киян підтримують Кличка. І влада повинна з цим рахуватися", – резюмував Володимир Макарівський.

Нагадаємо, що голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що влада планує призначити свою людину керувати Києвом, розділивши посади голів Київської адміністрації і мера Києва.