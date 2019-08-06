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06 серпня 2019, вівторок, 12:55 7
Верховна Рада і партії 2019-08-06T12:57:21+03:00
Українські Новини
Перехід до системи з відкритими партійними списками дозволить викорінити скупку голосів на виборах, - Бойко

Перехід до системи з відкритими партійними списками дозволить викорінити скупку голосів на виборах, - Бойко

Перехід до системи з відкритими партійними списками дозволить викорінити скупку голосів на виборах.

Про це засновник Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко заявив в ефірі телеканалу "Інтер", відповідаючи на питання про те, що потрібно зробити, щоб вибори проходили чесно.

За його словами, минулі парламентські вибори були дуже брудними, оскільки не була запроваджена система з відкритими партійними списками. "Всі давно знали, що мажоритарка – це скупка голосів і прямий шлях до корупції. Весь цинізм в тому, то спочатку людей довели до зубожіння, а потім за гроші скупили голоси. І складно в цьому звинуватити людей, тому що вони отримали хоч щось, що дасть їм можливість прожити якийсь час", – сказав політик.

"Єдиний шлях прибрати цю політичну корупцію – це ввести відриті списки і той Виборчий кодекс, який був проголосований", – підкреслив Юрій Бойко.

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