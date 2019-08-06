Кандидат на посаду голови Одеської ОДА Максим Болдін заявляє, що в кампанії з його дискредитації бере участь голова ДБР Роман Труба

За кампанією з дискредитації одного з п'яти кандидатів на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації стоїть голова Державного бюро розслідувань Роман Труба і колишнє керівництво Одеського медуніверситету на чолі з екс-ректором Валерієм Запорожаном. Таку думку в інтерв'ю "РБК-Україна" висловив сам кандидат, юрист Максим Болдін.

"По-перше, це люди, які захопили і довели практично до повного знищення Одеський національний медичний університет, його колишнє, вже нелегітимне керівництво. Вони добре розуміють, що моє перебування на посаді голови ОДА прискорить їх розгром, тому вони роблять все, щоб не допустити мене на цей пост. По-друге, я бачу активність керівника Державного бюро розслідувань Романа Труби. За моєю інформацією, пов'язана саме з ним людина – житель Харкова Сергій Ряполов – зареєстрував петицію на сайті президента з фейковою інформацією про мене. Його мотиви мені теж зрозумілі: це банальна помста за негативний звіт очолюваного мною Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань, яким визнали його роботу незадовільною", – заявив Болдін.

Він також додав, що голоси, які віддають в підтримку петиції президенту проти нього, будуть додатково перевірені, щоб виключити накрутку ботами. За інформацією Болдіна, оточення Труби продовжує просувати цю петицію інструментами реклами в Facebook і тому без додаткової перевірки розглядати її президенту недоцільно. Не виключає Болдін і участі в кампанії з його дискредитації і одеських бандитських і корупційних кланів, з якими він стикався під час роботи у міській раді.

Нагадаємо, 26 липня президент України Володимир Зеленський виніс на громадське обговорення п'ять кандидатур на посаду голови Одеської ОДА. Крім Максима Болдіна це керівник громадської спілки "Українська асоціація вторинних металів і ресурсів" бізнесмен Андрій Андрійчиков; громадська активістка і директор одеської "Відкритої європейської школи" Тетяна Петракевич; депутат Одеської міськради, викладач Національного університету "Одеська юридична академія" Ольга Квасницька; і підприємець Максим Куций.