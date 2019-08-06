ЗМІ з'ясували, хто і чим заправляє українських автомобілістів

Журналісти Delo.ua вирішили проаналізувати відкриті бази даних, ЗМІ, а також опитали експертів з метою зібрати якомога точнішу інформацію про реальних власників ТОП-10 мереж АЗС в Україні:

1) Перше місце – заправки Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова (AVIAS, ANP, Sentosa та ін) – 1022 АЗС.

Це станції, які чи не єдині в Україні торгують виключно пальним вітчизняного виробництва від Кременчуцького НПЗ.

2) Друге місце – АЗС UKRNAFTA (НАК "Нафтогаз України") – 536 АЗС.

АЗС UKRNAFTA практично не відрізняються від власних заправок Коломойського за своїм форматом. Заправиться тут можна тільки паливом Кременчуцького НПЗ.

3) Третє місце – WOG (Степан Івахів, Сергій Лагур, Роман Єремєєв) – близько 407 АЗС.

Після загибелі основного власника - Ігоря Єремєєва мережа пригальмувала у розвитку. Тут можна заправитися паливом з Білорусії, Росії та країн ЄС.

4) Четверте місце – ОККО/Галнафтогаз (Віталій Антонов) – близько 402 АЗС.

Паливо в мережі "ОККО" є одним з найдорожчих в Україні. Компанія реалізує паливо з Білорусії, Росії, а також країн ЄС.

5) П'яте місце – AMIC ("ЛукОйл" (Росія) Йоханнес Кльоцль-Норберг (50% акцій), Манфред Кунце (40%), Хайнц Зернетс (10%), кінцевий бенифициар - Вагіт Алекперов) – 216 АЗС.

Після 2014 року компанія "Лукойл" терміново почала ребрендинг своїх АЗС в Україні, зараз формально, "Лукойл" не є власником цієї мережі, однак експерти і ЗМІ продовжують пов'язувати її з російським бізнесменом – Вагітом Алекперовим.

6) Шосте місце – БРСМ-Нафта (Андрій Біба) – 156 АЗС

Після виходу Едуарда Ставицького разом з 60-ма заправками бізнесу і з-під бренду "БРСМ-Нафта", - єдиним власником мережі залишився її засновник і власник ТМ – Андрій Біба. Зараз на БРСМ заправляють паливом з Білорусії, Росії, країн ЄС.

7) Сьоме місце – Shell (Shell (Нідерланди), ННК (Росія) – 134 АЗС

Мережа Shell в Україні належить, як Royal Dutch Shell, так і російським бізнесменам. Незважаючи на гучний міжнародний бренд, насправді на АЗС можна купити бензини українського виробництва.

8) Восьме місце – SunОil (Сурен Сарданян) – 126 АЗС.

SunOil – це колишні станції "Веста" одеського бізнесмена Сурена Сарданяна, яка здана в оренду харків'янину Юрію Груверу. ЗМІ писали, що це не перша оренда, але, мабуть, найтриваліша. SunOil торгують паливом українських міні-НПЗ.

9) Дев'яте місце – Glusco ("Роснефть" (Росія), керуючі проектом в Україні - Нісан Моїсеєв і Петро Белз) - 120 АЗС

Європейським господарем колишніх заправок "Роснефти" став Нісан Моїсеєв, який вирішив перебрати їх у новий бренд Glusco. Сьогодні управляє мережею Петро Белз, який також керує російською дизельною трубою. Компанія продає паливо заводів "Роснефти" і білоруських НПЗ.

10) Десяте місце - Motto (Едуард Ставицький та партнери Степан Івахів, Сергій Лагур (частина азс WOG)) – 90 АЗС

Мережа зросла в 2018 році після злиття заправок Ставицького і станцій на які власники WOG не хотіли витрачати гроші. Реалізують паливо українських міні НПЗ.