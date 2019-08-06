Луганщина стала єдиною областю, де "Слуга народу" не змогли перемогти і за списками, і по мажоритарці

Діюча президентська партія "Слуга народу" набрала найменше голосів на дострокових парламентських виборах в Луганській області.

Такі дані опубліковані на сайті ЦВК.

Так, Луганська область стала практично єдиним регіоном, де за ані партійними списками, ані по мажоритарці "Слуга народу" не змогла виграти по всіх округах. Як відомо, в Луганській області перемогла команда чинного нардепа Сергія Шахова.

Згідно з офіційними результатами, Луганщина проголосувала за чинного народного депутата Сергія Шахова та трьох членів його команди. Так, в окрузі №107 з центром у Лисичанську переміг Олександр Сухов, в окрузі №112 з центром в Рубіжному виграв Сергій Вельможний. В окрузі №113 з центром в Сватові переміг Олександр Лукашев. В окрузі №114 з центром в Станиці Луганській перше місце посів народний депутат Сергій Шахов.

Політичні експерти називають перемогу людей Шахова в цьому регіоні "феноменом".

"В цьому плані Луганщина зламала всі стереотипи: люди пішли не тільки за створеним партійним брендом, а віддали перевагу кандидатам, які вже кілька років цілеспрямовано працювали на місцях", - вважає політолог Андрій Багинський.

"Результати команди Шахова сьогодні активно обговорюються в експертних колах. Люди довіряють своїм. Кого вони знають один рік, знають їх батьків, знають, хто з шахтарської кісточки. Це воістину регіональні лідери від землі. Тому результат Команди Шахова - це явище, коли перемагає не популізм і "ім'я" партії, а сильні лідери, здатні вести за собою людей", - вважає політолог Вадим Карасьов.