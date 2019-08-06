В Україні ввели міжнародний номер банківського рахунку IBAN: як він працює

З 5 серпня 2019 в Україні запроваджено міжнародний номер банківського рахунку IBAN у відповідності з вимогами стандарту ISO 13616.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Нові рахунки клієнтам банки будуть відкривати у відповідності з вимогами стандарту IBAN, водночас діючі номери рахунків банки будуть змінювати у відповідності із вимогами справжнього стандарту із збереженням діючого номера аналітичного обліку", - йдеться в повідомленні.

У НБУ зазначають, з 1 листопада 2019 застосування IBAN стане обов'язковим для клієнтів усіх банків України пыд час здійснення переказів грошових коштів як в національній, так і в іноземних валютах, зокрема при транскордонних переказах.

Тобто всі перекази з 1 листопада 2019 будуть здійснюватися тільки з використанням IBAN.

"У разі необхідності клієнти банків можуть користуватися пам'яткою, підготовленою Національним банком у зв'язку з введенням IBAN", - йдеться в повідомленні.

Вказується, що всі платіжні картки, емітовані банками на рахунок клієнта, залишаються чинними, вони є платіжним інструментом, який надає клієнтові можливість за допомогою платіжного пристрою, зокрема ініціювати переказ коштів з банківського рахунку.

Вступ IBAN дозволить гармонізувати український платіжний простір з європейським, а також буде сприяти подальшій запланованій модернізації системи електронних платежів Національного банку.

Рахунки за стандартом IBAN будуть складатися з 29 букв і цифр, викладених у наступній послідовності: код України - UA-2 букви; контрольний розряд - 2 цифри; код банку - 6 цифр; рахунок - довжина номера рахунку не є фіксованою (до 31 жовтня 2019 - від 5 до 14 символів, із 1 листопада 2019 - від 5 до 19 символів).

У період із 5 серпня по 31 жовтня 2019 клієнти банків у документах на переказ коштів можуть заповнювати реквізити "Код банку" і "Рахунок" у будь-яких варіаціях.

У документах на переказ коштів у реквізитах платника/одержувача клієнт може заповнювати як пару реквізитів (номер рахунку платника/одержувача та код банку платника/одержувача), так і номер рахунку платника/одержувача за стандартом IBAN, - сказано в повідомленні.

У разі заповнення номера рахунку платника/одержувача за стандартом IBAN, в реквізиті "Код банку платника/одержувача" вказується нуль.

Як зазначається, банк платника обов'язково має прийняти до виконання документ на переказ коштів із реквізитами, варіації заповнення яких обрав платник.

Банк отримувача коштів зобов'язаний зарахувати кошти на рахунок отримувача: за парою реквізитів ("Код банку" і "Рахунок", якщо рахунку не присвоєно стандарт IBAN або платнику не відомий рахунок одержувача за стандартом IBAN) або за стандартом IBAN.

Обрана платником варіація заповнення реквізитів не може бути підставою для повернення документа на переказ коштів без виконання або не зарахування коштів на рахунок клієнта.

У Нацбанку зазначають, що система електронних платежів НБУ в період із 05 серпня по 31 жовтня 2019 забезпечить проведення міжбанківського переказу коштів незалежно від варіації заповнення реквізитів.

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