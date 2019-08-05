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05 серпня 2019, понеділок, 22:50 12 Карта
Життя 2019-08-06T00:15:02+03:00
Українські Новини
В роботі месенджера Facebook стався черговий збій - користувачі не можуть відправляти повідомлення

В роботі месенджера Facebook стався черговий збій - користувачі не можуть відправляти повідомлення

Facebook. Фото: Facebook
Facebook. Фото: Facebook

Сьогодні, 5 серпня, в Європі та Америці спостерігаються масові збої в роботі додатка Facebook Messenger. Про це свідчать дані сервісу Downdetector.

Так, згідно з даними сервісу, збої в роботі Messenger торкнулися США, Великобританії, Бельгії, Польщі та Норвегії, Канади та Швеції.

Карта: DowndetectorКарта: Downdetector

Користувачі скаржаться на неможливість відправляти і отримувати повідомлення в додатку.

Неполадки у роботі програми стали відчутні і для користувачів України. Як відзначають користувачі, повідомлення або відправляються після численних спроб, або із затримками в часі.

У деяких користувачів з'являється повідомлення "Не вдалося надіслати повідомлення. Натисніть, щоб повторити ще раз".

Як повідомляли Українські Новини, торік Facebook запустив спрощену версію Messenger, яка стала четвертою за рахунком.

Раніше проблема Facebook заважала писати повідомлення - користувачі скаржилися, що не можуть без помилок писати повідомлення в месенджері соцмережі.

Останній масштабний збій в роботі Facebook, відчутний в Україні, стався в березні.

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