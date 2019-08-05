"Платформа" Бойка вимагає від ЦВК проведення перевиборів в окрузі №50

Політична партія "Опозиційна платформа - За життя" вимагає від Центральної виборчої комісії (ЦВК) України провести перевибори в одномандатному виборчому окрузі №50 у Донецькій області через виявлення тотальних фальсифікацій і порушень у процесі підрахунку голосів, які не дозволяють встановити результат народного волевиявлення в даному окрузі.

Про це йдеться в офіційній заяві партії.

"Ситуація, що склалася на виборчому окрузі №50 Донецької області, стала кричущим прикладом фальсифікацій результатів виборів і тотального ігнорування норм законодавства. Розбіжність даних між протоколами дільничних виборчих комісій і даними, внесеними до електронної системи "Вибори-2019". Зникнення членів Окружної виборчої комісії разом з протоколами про підсумки голосування при передачі інформації до ЦВК. Масове псування і знищення бюлетенів з голосами виборців. Все це було зроблено для того, щоб викривити волевиявлення виборців", - вказано в заяві партії.

У партії підкреслили, що масові протести проти спроб фальсифікації голосування, втручання в ситуацію правоохоронних органів, судові розгляди, перерахунок голосів по дільницях на окрузі та вимушене включення ЦВК в процес встановлення результатів виборів не зупинили фальсифікації. Як повідомили в партії, при проведенні перерахунку бюлетенів виявилося, що 5-а частина їх навмисно зіпсована.

В "Опозиційній платформі - За життя" вважають, що за таких умов ЦВК зобов'язана прийняти постанову про неможливість встановити підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі №50. Прецеденти таких рішень вже були в політичній історії України. У 2012 році ЦВК приймала рішення про неможливість встановити результати голосування у 5 одномандатних округах.

"Ми вимагаємо від ЦВК проявити відповідальність і вчинити згідно з нормами українського законодавства і принципами демократії. На цьому окрузі повинні відбутися перевибори, а всі причетні до фальсифікацій мають понести суворе покарання. Прийнявши будь-яке інше рішення, ЦВК візьме на себе відповідальність за масові фальсифікації, порушення українського законодавства та ігнорування волі українських громадян", - підсумували представники "Опозиційної платформи - За життя".