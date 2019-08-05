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05 серпня 2019, понеділок, 18:26 167
Вибори 2019-08-05T19:45:01+03:00
Українські Новини
Мій опонент так захопився бажанням влади, що переступив за моральну межу, – Коровченко

Мій опонент так захопився бажанням влади, що переступив за моральну межу, – Коровченко

Сергій Коровченко. Фото: facebook.com/serhiy.korovchenko
Сергій Коровченко. Фото: facebook.com/serhiy.korovchenko

Переможець парламентських перегонів у мажоритарному виборчому округу №210 (Чернігівська область) Сергій Коровченко вважає, що його опонент Борис Приходько, який для перерахунку голосів виборців використовує пацієнтів Козелецького геріатричного пансіонату, "переступив за моральну межу".

Про це він заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"У політичній боротьбі дуже важливо не переходити кордони людяності, – зазначив Сергій Коровченко. – Мій опонент розпочав підлу  боротьбу, куди намагається втягнути пацієнтів Козелецького геріатричного пансіонату. Хочу прямо запитати: "Борисе, де ви загубили совість? Моя команда працювала на окрузі не перший рік. Ми приїздили до людей, спілкувалися з ними. А де ці роки були ви?".

"Схоже, Борис Приходько не хоче мужньо визнавати поразку, а шукає штучні підстави для скасування виборів та намагається зіпсувати результати голосування на окремих дільницях. Найгірше, що мій опонент так захопився бажанням влади, що переступив за моральну межу", - підкреслив Сергій Коровченко.

Нагадаємо, наразі триває перерахунок результатів виборів в виборчому окрузі №210 на 34 дільницях. Перерахунок здійснюється за рішенням суду у відповідь на позов Бориса Приходька, який посів 2-е місце на перегонах. Підрахунок мав закінчитися до 17:00 5 серпня. За даними веб-сайту Центральної виборчої комісії (ЦВК) України, переможцем перегонів став Сергій Коровченко. Результати перерахунку станом на 17:00 також підтверджують цю інформацію.

Більше новин про: Борис Приходько Парламентські вибори Сергій Коровченко Виборчий округ №210 Перерахунок голосів

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