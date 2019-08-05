Відео дня: У Росії вибухають снаряди на військовому складі, є жертви

У Ачинском районі Красноярського краю Росії вибухають боєприпаси на військовому складі. За даними військових, на території складу сталося загоряння сховища порохових зарядів до артилерійських боєприпасів. Відомо, що на складі зберігаються понад 40 тисяч снарядів калібру 125 і 152 міліметра.

Як повідомляє Лента.ру, до місця події виїхали екстрені служби.

Проводится эвакуация всех населенных пунктов в радиусе 20 километров. pic.twitter.com/MNDeOnlT8B — Mash (@mash_breaking) 5 августа 2019 г.

Місцеві жителі повідомляють про постійні вибухи на складі боєприпасів на території військової частини. Відповідна інформація з'явилася в Telegram-каналі "Красноярськ № 1". На кадрах видно великий вибух і піднімається стовп диму.

Відомо про чотирьох постраждалих. Двоє постраждалих були госпіталізовані з осколковими пораненнями. Ще двом медична допомога була надана на місці.

На виїзді з Ачинська утворилися серйозні затори. Люди масово сідають у машини і намагаються виїхати за межі населеного пункту, незважаючи на прохання влади не панікувати. На розміщеної в мережі запису видно дорожні затори, авто стоять без руху, в результаті чого деяким доводиться їхати по зустрічній смузі.

Вибухи боєприпасів на військових складах у місті Ачинськ (Красноярський край). Стовпи диму видно майже у всіх частинах міста. Очевидці повідомляють про евакуацію. МНС поки не залучається — це закритий військовий місто. Інформації про постраждалих поки немає.

Взрывы боеприпасов на военных складах в городе Ачинск (Красноярский край).



Столбы дыма видны почти во всех частях города. Очевидцы сообщают об эвакуации. МЧС пока не привлекается — это закрытый военный город. Информации о пострадавших пока нет. pic.twitter.com/SQYHz8kXzD

— Mash (@mash_breaking) 5 августа 2019 г.

Також зазначається, що на заправних станціях на виїзді з Ачинська виник "ажіотаж". "Далеко виїхати вийшло не у всіх — тупо скінчився бензин", — кажуть очевидці.

Разом з тим влада Ачинська намагається уникнути паніки. На сайті адміністрації Ачинська закликали місцевих жителів зберігати спокій. "За інформацією МНС, загрози для життя та здоров'я мешканців міста Ачинська НЕМАЄ", — йдеться в повідомленні.

Почалася евакуація населення в радіусі 20 кілометрів від місця події. В радіусі 20 кілометрів від палаючого складу, як підтвердили в МНС, екстрено евакуюють населення. Для евакуації виділені автобуси. "Проходить евакуація жителів. Зараз ми вилітаємо туди — через 20 хвилин. (...) Будуть евакуювати кілька сотень людей, зараз конкретне число жителів, що підлягають евакуації, назвати не можемо", — заявив ТАСС губернатор Красноярського краю Олександр Усс.

Людям дозволено взяти документи, гроші, речі на перший час і предмети першої необхідності, щоб не затримувати евакуацію. Евакуйованих розміщують у пунктах тимчасового розміщення.

Внаслідок події на складі боєприпасів на території артилерійського складу в селі Кам'янка Красноярського краю загинув один військовослужбовець.