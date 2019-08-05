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05 серпня 2019, понеділок, 16:18 8
Події 2019-08-05T17:30:03+03:00
Українські Новини
Під Києвом таксист прикував пасажира ланцюгом і зачинив у підвалі

Під Києвом таксист прикував пасажира ланцюгом і зачинив у підвалі

Водій таксі.
Водій таксі.

У Київській області водій таксі прикував пасажира ланцюгом і закрив його в підвалі власного будинку, тому що той не зміг розрахуватися.

Про це повідомляє поліція Київської області.

38-річний чоловік замовив таксі із Києва до Сум. Вже в дорозі водій попросив пасажира розрахуватися, але той відповів, що не має готівки. Тоді таксист під'їхав до найближчого відділення банку, де сумчанин повинен був взяти позику. Йому відмовили, бо чоловік заборгував банку.

Таксист зрозумів, що за поїздку з ним не розрахуються, і вирішив повертатися до столиці. Там також пасажир не зміг отримати 7 тис. грн, аби розплатитися за послуги.

Водій відвіз чоловіка у свій гараж в с. Софіївська Борщагівка та прикував ланцюгом. Пасажир знайшов необхідні інструменти та за 7 годин зміг вибратись. Сумчанин звернувся до правоохоронців, які затримали водія таксі.

Чоловіку загрожує до 5 років за ґратами за незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

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