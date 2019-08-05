Харченко з Sanofi очолив рецептурний напрям "Дарниці"

Маркетинг і продажі рецептурного напрямки фармацевтичної компанії "Дарниця" очолив Валентин Харченко. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Він став ще одним топ-менеджером з досвідом роботи в міжнародному бізнесі, які прийшли в компанію за останній рік. У вересні 2018 року до "Дарниці" приєднався колишній керівник українського офісу Microsoft і екс-глава Адміністрації Президента України Дмитро Шимків. Він очолив раду керуючої компанії "Дарниці". У січні 2019 року гендиректором компанії був призначений Андрей Обрізан, який також має досвід роботи в міжнародних компаніях. У липні 2019 року керівником комерційного департаменту "Дарниці" стала Олена Філинюк з корпорації AbbottLaboratories.

Валентин Харченко має 20-річний досвід роботи в міжнародній фармацевтичній індустрії на позиції регіонального керівника команди маркетингу і продажів компанії Sanofi. Він отримав медичну освіту за спеціальністю "Лікувальна справа", ступінь магістра бізнес-адміністрування, вивчав маркетинг в Києво-Могилянській бізнес-школі.

"Дарниця" активно залучає талановитих менеджерів, які мають практичний досвід у створенні ефективних команд. Кейс Валентина Харченка з успішної інтеграції трьох країн в одну команду з продажів і маркетингу є свідченням ефективності його підходів. Цей досвід стане органічним доповненням знань і навичок, які вже є в комерційній команді "Дарниці" і допоможе компанії досягти поставлених бізнес-цілей," - прокоментував нове призначення генеральний директор компанії Андрій Обрізан.

"Дарниця" є лідером з реалізації продукції в натуральному вираженні, має збалансований портфель рецептурних препаратів і сильні бренди. Найближча мета - розширити і зміцнити це лідерство з допомогою сильної маркетингової стратегії ", - повідомив Валентин Харченко.

Фармацевтична компанія "Дарниця" - лідер з реалізації лікарських засобів у натуральному вираженні з 1998 року. Продуктовий портфель "Дарниці" включає близько 250 найменувань готових лікарських засобів.Стратегічні напрямки розвитку портфеля компанії – кардіологія, неврологія і проблеми болю. Продукція експортується в 16 країн світу. Чистий дохід компанії від реалізації продукції в 2018 році зріс на 18,7%, до 3,002 млрд. грн. Бенефіціаром компанії є Гліб Загорій.