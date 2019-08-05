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05 серпня 2019, понеділок, 15:36 31
Судова влада 2019-08-05T17:30:03+03:00
Українські Новини
Справи Євромайдану: Люстрований екс-даішник вимагає від держави півмільйона моральної компенсації

Справи Євромайдану: Люстрований екс-даішник вимагає від держави півмільйона моральної компенсації

Автомайдан. Фото: Politeka
Автомайдан. Фото: Politeka

Колишній інспектор Державної автоінспекції Вишгородського райвідділку В'ячеслав Косун просить суд стягнути з держави 500 тис. гривень моральної шкоди за притягнення його до відповідальності як обвинуваченого у справі про позбавлення прав активістів Євромайдану.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

У листопаді 2014 року даішнику було вручено підозру у службовому підробленні у зв'язку з тим, що він склав адмінпротокол про позбавлення водійських прав на учасника автопробігу 29 грудня 2013 року до резиденції колишнього Президента Віктора Януковича в Межигір'ї (Вишгородський район, Київська область).

1 жовтня 2015 року суд першої інстанції повністю виправдав екс-інспектора ДАІ, але суд апеляційної інстанції відправив справу на повторний розгляд.

15 червня 2017 року суд повторно виправдав Косуна, у вересні 2017 року Апеляційний суд підтвердив це рішення, але в травні 2018 року Верховний Суд знову відправив справу на повторний розгляд.

Зрештою, після ще одного повторного виправдання екс-даішника 19 березня поточного року Верховний Суд залишив у силі рішення попередніх інстанцій.

Виправданий підсудний подав позов до Державної казначейської служби, Міністерства фінансів і Прокуратури Київської області про стягнення моральної шкоди, завданої незаконними діями органу досудового розслідування та судів.

Косун вимагає 500 000 гривень як відшкодування моральної шкоди.

Даний позов розгляне Вишгородський районний суд Київської області.

На даний момент Косун знаходиться в переліку люстрованних осіб як екс-співробітник правоохоронного органу, причетний до переслідування активістів Євромайдана.

Реєстр люстрированных осібРеєстру люстрированных осіб

Як повідомляли Українські Новини, у вересні 2018 року Касаційний кримінальний суд Верховного Суду на прохання прокуратури звільнив від кримінальної відповідальності 2 колишніх співробітників ДАІ, засуджених за тиск на підлеглих і підробку рапортів щодо активістів Автомайдану.

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