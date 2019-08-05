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05 серпня 2019, понеділок, 15:25 176
Верховна Рада і партії 2019-08-05T17:30:03+03:00
Українські Новини
В опозиції вимагають створити парламентський комітет з питань комплексного вирішення проблем Донецької та Луга

В опозиції вимагають створити парламентський комітет з питань комплексного вирішення проблем Донецької та Луганської областей

Політична партія "Опозиційна платформа - За життя" вимагає створити у Верховній Раді України 9-го скликання профільний комітет з питань комплексного вирішення проблем Донецької та Луганської областей. Також партія повідомила про реєстрацію відповідної електронної петиції на сайті Ради й закликала політичні партії, обраних народних депутатів та громадян України її підтримати.

Про це йдеться в офіційній заяві партії.

В "Опозиційній платформі - За життя" переконані, що на даний момент парламент може й повинен виступити форвардом розробки законів, необхідних для політичного врегулювання конфлікту і повернення країни до мирного життя. Їх перелік зафіксований у "мінських угодах", що підтримані резолюцією Ради Безпеки ООН №2202 від 17 лютого 2015 року. Це закон про особливий порядок місцевого самоврядування на окремих територіях Донецької та Луганської областей, закон про амністію, закон про особливості виборів на окремих територіях Донецької та Луганської областей, а також закон про автономний статус для цих територій.

"Ми повинні проявити відповідальність перед громадянами України, перед людьми, що живуть по обидва боки від лінії розмежування. Жителі Донбасу щодня наражаються на ризики для життя, стикаються з цілою низкою гуманітарних і соціальних проблем – зруйновані житло та інфраструктура, перебої в роботі систем життєзабезпечення, відсутність роботи, соціального захисту, доступного і якісного медобслуговування. Наш обов'язок допомогти їм у вирішенні цих проблем", - вказано в документі.

Передбачається, що діяльність профільного комітету Ради сприятиме координації роботи різних органів влади, місцевих адміністрацій з тим, щоб сприяти реінтеграції тимчасово непідконтрольних територій, налагодити відновлення постраждалого від бойових дій регіону та забезпечити першочергові потреби його мешканців.

В "Опозиційній платформі - За життя" підкреслили, що готові активно включитися до роботи цього комітету та делегувати свого представника до його керівництво.

"Ми не маємо права повернутися на шлях попередників і продовжувати вести країну дорогою війни, злиднів і розрухи. Сприяти мирному врегулюванню конфлікту, забезпечити життя наших громадян по обидва боки лінії розмежування і відновити мир в Україні – це наказ виборців, і ми не маємо права зрадити їхню довіру!" - підсумували опозиціонери.

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