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05 серпня 2019, понеділок, 15:16 14
Шоу-бізнес 2019-08-05T17:15:02+03:00
Українські Новини
Victoria's Secret вперше взяла на роботу модель-трансгендера

Victoria's Secret вперше взяла на роботу модель-трансгендера

Валентина Сампайо. Скріншот: Instagram/valentts
Валентина Сампайо. Скріншот: Instagram/valentts

Victoria's Secret найняла бразилійку Валентину Сампайо в якості своєї першої транссексуальной моделі. Про це повідомляє Daily Mail.

Дівчину найняли менш ніж через рік після того, як один із керівників сказав, що "такі жінки" не підходять для бренду.

22-річна модель Валентина Сампайо зробила оголошення на своїй сторінці в Instagram і опублікувала закулісні фотографії своєї фотосесії для лінії рожевої білизни Victoria Secret.

Також Валентина стала першою транс-жінкою, яка прикрасила обкладинку Vogue в 2017 році.

Дівчина каже, що ніколи не була жертвою анти-транс-дискримінації. Вона сказала, що її батьки завжди поважали її обрану особу.

Модель-трансгендер. Скріншот: Instagram/ valentts Модель-трансгендер. Скріншот: Instagram/ valentts

Валентина Сампайо. Скріншот: Instagram/ valentts Валентина Сампайо. Скріншот: Instagram/ valentts

Директор з маркетингу Ед Разек заявив у листопаді Vogue, що моделі "транс" і "плюс" не підходять для показу мод Victoria's Secret.

Ці коментарі викликали різку критику з боку знаменитостей, таких як Ріанна, і конкурентів Aerie і Third Love, що спонукало Разека вибачитися за свої зауваження всього через кілька днів після їх публікації, повідомляє Business Insider.

Поки Сампайо не прокоментувала коментарі Разека.

Як повідомляли Українські Новини, через заяви Разека жінки "плюс-сайз" влаштували акцію протесту біля магазину Victoria's Secret в Лондоні.

Також через звинувачень компанії в сексизмі акції Victoria's Secret впали на 41%.

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