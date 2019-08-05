підписатися на розсилку
25.4 25.8
27.95 28.65
˟
05 серпня 2019, понеділок, 13:58 6 Прес-реліз
Економіка 2019-08-05T14:45:02+03:00
Українські Новини
НКРЕКП не передбачила витрати для безкоштовної заміни газових лічильників споживачів

НКРЕКП не передбачила витрати для безкоштовної заміни газових лічильників споживачів

Харківгаз. Фото: kh.104.ua
Харківгаз. Фото: kh.104.ua

Кілька років поспіль, АТ "Харківгаз" надає пропозиції НКРЕКП передбачити витрати на заміну лічильників в тарифі на розподіл газової компанії. Але державний регулятор не виділяє на це коштів в тарифі. Тому 9,8 тис. споживачів газу Харківської області змушені міняти непридатні лічильники за власний кошт.

З початку 2019 року в Харківській області провірено більше 20 тис. лічильників газу побутових споживачів. Планову повірку лічильників виконує державне підприємство "Укрметртестстандарт", забезпечує її проведення та оплачує ці послуги АТ "Харківгаз".  З початку року 9,8 тис. лічильників споживачів не пройшли повірку і підлягають заміні.

НКРЕКП не виділяє АТ «Харківгаз» в тарифі на доставку газу коштів на заміну лічильників, тому ці витрати вимушені нести споживачі газу. Близько 90% коштів, оплачених мешканцями регіону за послуги газопостачання, замість модернізації мереж, заміни лічильників та сервісів, перераховуються банками НАК «Нафтогаз України».

"В переважній більшості лічильники, які не пройшли повірку, використовувались тривалий час та вичерпали термін експлуатації. Якщо проблема з роботою лічильника сталась під час гарантійного терміну його експлуатації, споживачу потрібно звернутись до АТ "Харківгаз" з метою розпломбування лічильника та направлення до заводу-виробника", - зазначив головний метролог АТ "Харківгаз" Дмитро Музика.

Згідно Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", для обліку спожитого газу повинні використовуватись повірені лічильники. Терміни періодичної повірки зазначаються в технічному паспорті на прилад обліку. Якщо метрологічні характеристики лічильника споживача не відповідають встановленим державним стандартам, ДП "Укрметртестстандарт" надає довідку про непридатність законодавчо-регульованого засобу вимірювальної техніки. Такий лічильник в подальшому не може використовуватись для обліку газу.
Архів
Новини
Естонія не визнає російські паспорти жителів Донбасу 15:02
Радник Зеленського хоче продовжити санкції проти "Вконтакте" і "Однокласників" 14:45
Україна просить США більше ракетних комплексів Javelin, - посол США Тейлор 14:31
Кличко призначив нового начальника "Київавтошляхміст" 14:25
Наступні президентські вибори пройдуть онлайн, - радник Зеленського 14:18
більше новин
Зеленський допускає, що американських лобістів в його інтересах міг найняти хтось інший 17:40
Затримання в Москві. Скріншот відео youtube.com/euronews
У Росії тривають протести: затримано понад 300 осіб 17:12
Поліцейський чиновник може закрити відомі сайти з допомогою суду, - блогер Сазонов 09:22
Теліженко заявив, що Кличко "використовує" американців в особистих цілях 11:57
Кауфман домовляється з новою владою про збереження свого тютюнового бізнесу, - Руденко 09:20
більше новин
Зеленський допускає, що американських лобістів в його інтересах міг найняти хтось інший 17:40
Андрій Богдан. Скріншот відео
Богдан заявив, що команді Зеленського не потрібні журналісти для спілкування з суспільством 18:57
Набув чинності вирок п'ятьом колишнім АТОшникам за вбивство Гандзюк 12:05
Олександр Скічко та Роман Грищук. Фото:
"Слуги народу" залишають Трускавець: умови поїздки новообраних депутатів 21:23
У "Слузі народу" назвали кандидатів на посаду спікера і віце-спікера 16:34
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok