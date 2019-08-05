НКРЕКП не передбачила витрати для безкоштовної заміни газових лічильників споживачів

Кілька років поспіль, АТ "Харківгаз" надає пропозиції НКРЕКП передбачити витрати на заміну лічильників в тарифі на розподіл газової компанії. Але державний регулятор не виділяє на це коштів в тарифі. Тому 9,8 тис. споживачів газу Харківської області змушені міняти непридатні лічильники за власний кошт.

З початку 2019 року в Харківській області провірено більше 20 тис. лічильників газу побутових споживачів. Планову повірку лічильників виконує державне підприємство "Укрметртестстандарт", забезпечує її проведення та оплачує ці послуги АТ "Харківгаз". З початку року 9,8 тис. лічильників споживачів не пройшли повірку і підлягають заміні.

НКРЕКП не виділяє АТ «Харківгаз» в тарифі на доставку газу коштів на заміну лічильників, тому ці витрати вимушені нести споживачі газу. Близько 90% коштів, оплачених мешканцями регіону за послуги газопостачання, замість модернізації мереж, заміни лічильників та сервісів, перераховуються банками НАК «Нафтогаз України».

"В переважній більшості лічильники, які не пройшли повірку, використовувались тривалий час та вичерпали термін експлуатації. Якщо проблема з роботою лічильника сталась під час гарантійного терміну його експлуатації, споживачу потрібно звернутись до АТ "Харківгаз" з метою розпломбування лічильника та направлення до заводу-виробника", - зазначив головний метролог АТ "Харківгаз" Дмитро Музика.

Згідно Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", для обліку спожитого газу повинні використовуватись повірені лічильники. Терміни періодичної повірки зазначаються в технічному паспорті на прилад обліку. Якщо метрологічні характеристики лічильника споживача не відповідають встановленим державним стандартам, ДП "Укрметртестстандарт" надає довідку про непридатність законодавчо-регульованого засобу вимірювальної техніки. Такий лічильник в подальшому не може використовуватись для обліку газу.