підписатися на розсилку
25.4 25.8
27.95 28.65
˟
05 серпня 2019, понеділок, 13:20 17
Суспільство 2019-08-05T15:00:02+03:00
Українські Новини
В Україні зростає захворюваність на кір: за тиждень захворіли 287 осіб

В Україні зростає захворюваність на кір: за тиждень захворіли 287 осіб

Кір. Фото: shutterstock.com
Кір. Фото: shutterstock.com

Міністерство охорони здоров'я констатує, що за період з 27 липня по 2 серпня на кір захворіли 287 осіб.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

"За оперативними даними Центру громадського здоров'я Моз України, протягом 31-го тижня 2019 на кір захворіли 287 осіб - 160 дорослих і 127 дітей. Кількість випадків захворювання знову зростає, тому важливо захистити себе і зробити щеплення дитині до початку навчального року. МОЗ України закликає не зволікати і звертатися до лікаря", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, з 27 липня по 2 серпня більше нових випадків кору зареєстровано в Києві (40 хворих: 32 дорослих та 8 дітей), Вінницькій (21: 7 дорослих та 14 дітей), Чернівецькій (21: 10 дорослих та 11 дітей), Київській (19: 13 дорослих та 6 дітей) та Хмельницькій (18: 4 дорослих і 14 дітей) областях.

З початку року (з 28 грудня 2018 до 2 серпня 2019) на кір захворіли 56 861 чоловік - 26 748 дорослих і 30 113 дитини, а від ускладнень кору померло 18 осіб. Протягом спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіли майже 115 тис. осіб, 39 з яких померли.

Як повідомляли Українські Новини, у березні 2019 почав прогресувати кір, за тиждень захворіло більше двох тисяч людей і померла дитина.

Раніше у МОЗ розповіли, що за період з 2016 по 2018 роки кількість хворих на кір в Україні збільшилась в 500 разів.

Більше новин про: МОЗ України кір спалах кору

Архів
Новини
Естонія не визнає російські паспорти жителів Донбасу 15:02
Радник Зеленського хоче продовжити санкції проти "Вконтакте" і "Однокласників" 14:45
Україна просить США більше ракетних комплексів Javelin, - посол США Тейлор 14:31
Кличко призначив нового начальника "Київавтошляхміст" 14:25
Наступні президентські вибори пройдуть онлайн, - радник Зеленського 14:18
більше новин
Зеленський допускає, що американських лобістів в його інтересах міг найняти хтось інший 17:40
Затримання в Москві. Скріншот відео youtube.com/euronews
У Росії тривають протести: затримано понад 300 осіб 17:12
Поліцейський чиновник може закрити відомі сайти з допомогою суду, - блогер Сазонов 09:22
Теліженко заявив, що Кличко "використовує" американців в особистих цілях 11:57
Кауфман домовляється з новою владою про збереження свого тютюнового бізнесу, - Руденко 09:20
більше новин
Зеленський допускає, що американських лобістів в його інтересах міг найняти хтось інший 17:40
Андрій Богдан. Скріншот відео
Богдан заявив, що команді Зеленського не потрібні журналісти для спілкування з суспільством 18:57
Набув чинності вирок п'ятьом колишнім АТОшникам за вбивство Гандзюк 12:05
Олександр Скічко та Роман Грищук. Фото:
"Слуги народу" залишають Трускавець: умови поїздки новообраних депутатів 21:23
У "Слузі народу" назвали кандидатів на посаду спікера і віце-спікера 16:34
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok