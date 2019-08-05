В Україні зростає захворюваність на кір: за тиждень захворіли 287 осіб

Міністерство охорони здоров'я констатує, що за період з 27 липня по 2 серпня на кір захворіли 287 осіб.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

"За оперативними даними Центру громадського здоров'я Моз України, протягом 31-го тижня 2019 на кір захворіли 287 осіб - 160 дорослих і 127 дітей. Кількість випадків захворювання знову зростає, тому важливо захистити себе і зробити щеплення дитині до початку навчального року. МОЗ України закликає не зволікати і звертатися до лікаря", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, з 27 липня по 2 серпня більше нових випадків кору зареєстровано в Києві (40 хворих: 32 дорослих та 8 дітей), Вінницькій (21: 7 дорослих та 14 дітей), Чернівецькій (21: 10 дорослих та 11 дітей), Київській (19: 13 дорослих та 6 дітей) та Хмельницькій (18: 4 дорослих і 14 дітей) областях.

З початку року (з 28 грудня 2018 до 2 серпня 2019) на кір захворіли 56 861 чоловік - 26 748 дорослих і 30 113 дитини, а від ускладнень кору померло 18 осіб. Протягом спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіли майже 115 тис. осіб, 39 з яких померли.

Як повідомляли Українські Новини, у березні 2019 почав прогресувати кір, за тиждень захворіло більше двох тисяч людей і померла дитина.

Раніше у МОЗ розповіли, що за період з 2016 по 2018 роки кількість хворих на кір в Україні збільшилась в 500 разів.