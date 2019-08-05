підписатися на розсилку
25.4 25.8
27.95 28.65
˟
05 серпня 2019, понеділок, 12:40 214 Прес-реліз
Інтернет і IT 2019-08-05T15:06:28+03:00
Українські Новини
Кількість 4G-смартфонів у мережі Київстар перевищила 10 млн

Кількість 4G-смартфонів у мережі Київстар перевищила 10 млн

За підсумками другого кварталу 2019 року кількість абонентів Київстар, котрі користуються 4G-смартфонами, збільшилася  майже на 70%, у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.  Якщо у другому кварталі минулого року їх було лише 6,3 млн, то зараз вже 10,5 млн. Всього ж смартфонів у мережі оператора за рік стало більше на 19% 15,1 млн. Про це йдеться в повідомленні компанії.

Стрімке збільшення кількості 4G-смартфонів пов’язано з двома причинами. По-перше, більшість девайсів, котрі купують українці, вже підтримують 4G/LTE.  По-друге, завдяки розширенню 4G-покриття Київстар все більше абонентів оператора почали переходити на новий стандарт та оновлювати девайси. 

Сьогодні четвертим поколінням мобільного інтернету від Київстар може скористатися майже 70% населення України. Протягом першого півріччя Київстар розширив свою мережу 4G на 2490 нових населених пунктів. Загальна ж кількість міст та містечок, де працює 4G, перевищила 6600.

Цікаво, що за рік значно змінився рейтинг брендів 4G-смартфонів, якими користуються абоненти Київстар. Якщо у 2018 році лідером за кількістю смартфонів був Apple, то зараз його обігнали Xiaomi та Samsung. Зараз п’ятірка найпопулярніших брендів 4G-смартфонів виглядає так:

  1. Xiaomi – 28% всіх 4G-смартфонів у мережі Київстар;
  2. Samsung – 22%;
  3. Apple – 15%;
  4. Huawei – 13%;
  5. Meizu – 8%.

Абоненти Київстар можуть дізнатися чи підтримує їх смартфон та SIM-карта зв'язок четвертого покоління за допомогою USSD-кодів: *245*5# – для перевірки смартфона; *245*4# – для перевірки SIM-карти. Замінити SIM-карту на USIM з підтримкою 4G можна безкоштовно у всіх фірмових магазинах Київстар. Також це можна зробити завдяки "Самостійній заміні SIM на 4G": в одному з більш ніж 8 тисяч магазинів та точок продажів партнерів компанії, самостійно придбавши новий стартовий пакет або безкоштовно замовивши USIM-картку через "Укрпошту".
Архів
Новини
Естонія не визнає російські паспорти жителів Донбасу 15:02
Радник Зеленського хоче продовжити санкції проти "Вконтакте" і "Однокласників" 14:45
Україна просить США більше ракетних комплексів Javelin, - посол США Тейлор 14:31
Кличко призначив нового начальника "Київавтошляхміст" 14:25
Наступні президентські вибори пройдуть онлайн, - радник Зеленського 14:18
більше новин
Зеленський допускає, що американських лобістів в його інтересах міг найняти хтось інший 17:40
Затримання в Москві. Скріншот відео youtube.com/euronews
У Росії тривають протести: затримано понад 300 осіб 17:12
Поліцейський чиновник може закрити відомі сайти з допомогою суду, - блогер Сазонов 09:22
Теліженко заявив, що Кличко "використовує" американців в особистих цілях 11:57
Кауфман домовляється з новою владою про збереження свого тютюнового бізнесу, - Руденко 09:20
більше новин
Зеленський допускає, що американських лобістів в його інтересах міг найняти хтось інший 17:40
Андрій Богдан. Скріншот відео
Богдан заявив, що команді Зеленського не потрібні журналісти для спілкування з суспільством 18:57
Набув чинності вирок п'ятьом колишнім АТОшникам за вбивство Гандзюк 12:05
Олександр Скічко та Роман Грищук. Фото:
"Слуги народу" залишають Трускавець: умови поїздки новообраних депутатів 21:23
У "Слузі народу" назвали кандидатів на посаду спікера і віце-спікера 16:34
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok