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05 серпня 2019, понеділок, 12:34 21
Судова влада 2019-08-05T14:15:02+03:00
Українські Новини
Суд скасував звільнення екс-заступника начальника департаменту ГПУ Суса, який збрехав у декларації

Суд скасував звільнення екс-заступника начальника департаменту ГПУ Суса, який збрехав у декларації

Дмитро Сус.
Дмитро Сус.

Окружний адміністративний суд Києва скасував наказ Генеральної прокуратури про звільнення колишнього заступника начальника департаменту захисту економіки Генпрокуратури Дмитра Суса.

Про це він написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Не розумію, чому пересічні громадяни дивуються виправдувальним вирокам у справах, які роздувають мало не на весь світ, якщо фахівці ГПУ не можуть простий наказ на 2 сторінки надрукувати без помилок", - зазначив екс-прокурор.

Сус оприлюднив рішення суду від 1 серпня.

Згідно з ним, суд визнав незаконним наказ генпрокурора Юрія Луценка від 13 квітня 2017 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

Цей наказ було видано в зв'язку з незазначенням Сусом у своїй електронній декларації даних про користування автомобіля і володіння нерухомістю в Києві.

Суд скасував цей документ, оскільки раніше Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) не побачив порушень у е-декларації екс-прокурора ГПУ.

Крім того, суд підкреслив, що в наказі про звільнення неправильно написана посада Суса.

Таким чином, суд задовольнив позов Суса і скасував наказ Генпрокуратури про застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення з посади.

Як повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) закрило кримінальне провадження проти колишнього слідчого Генеральної прокуратури Дмитра Суса про дачу неправдивих свідчень у справі члена Вищої ради правосуддя (ВРП) Павла Гречковського.

Раніше адвокат Суса назвав "маразмом" порушення ГПУ кримінальної справи за нібито дачу "свідомо помилкових" свідчень у справі Гречковського.

Раніше Дмитра Суса звинуватили в розпалюванні війни між Генпрокуратурою і НАБУ.

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