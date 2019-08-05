Суд визнав недостовірною інформацію про причетність державного секретаря Міністерства внутрішніх справ Олексія Тахтая до корупції в МВС.\r\nПро це йдеться в рішенні суду, передають Українськi Новини.\r\nТахтай подав до суду на одеське Інтернет-видання "Інфопорт", яке в квітні поточного року опублікувало критичну замітку про нього. \r\n"Так, в матеріалі міститься наступна неправидива інформація: Тахтай - молодий і перспективний держслужбовець, який став відомий громадськості завдяки скандальній справі про корупційну розпродажу будівельного піску, який перебував на зберіганні в госпструктурі МВС (ДП «Спецсервіс»)", - сказано в тексті судового рішення.\r\nЖурналісти в своїй замітці посилалися на опубліковані відеозаписи, зроблені в 2014 році в кабінеті екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря.\r\nНа цьому відеозаписі люди, схожі на Чеботаря і Тахтая нібито обговорюють незаконну схему продажу в обхід конкурсних торгів 2,4 млн тонн піску, що знаходиться на відповідальному зберіганні в МВС.\r\nКрім того, в публікації видання "Інфопорт" йдеться про те, що Тахтай нібито був незаконно призначений на посаду держсекретаря.\r\nПозивач вказав суду, що вищенаведені твердження є недостовірними, і більш того, ці твердження значно переходять межу допустимої критики щодо публічної особи, а також паплюжать честь і гідність державного службовця, а в цілому і імідж держави і державної влади.\r\nТахтай в своєму позові зазначив, що відеозаписи з кабінету Чеботаря визнані Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою змонтованними.\r\nВін надав інформацію САП, згідно з якою дані відеозаписи являются копіями, які були переформатовані в інший формат і під час їх дослідження експертом було виявлено багаторазове несистематичне мерехтіння, що є одним з можливих ознак монтажу.\r\nОднако, в зв'язку з відсутністю апарату запису, який був знищений, підтвердити або спростувати наявність або відсутність ознак монтажу чи інших змін, привнесених в процесі запису або після його закінчення, виявилося неможливим.\r\nТакож в позові Тахтай спростовує можливі порушення закону при призначенні на посаду держсекретаря і категорично заперечує, що є племінником Чеботаря.\r\n"Такі твердження (про родинний зв'язок) хоча і не мають негативного забарвлення, однак також не відповідають дійсності. При цьому позивач не може такі твердження внести до складу позовних вимог через те, що неможливо довести відсутність родинних зв'язків з особою без побудови генеалогічного дерева, а позивач не має можливості встановити всі родинні зв'язки з Чеботарем, тому що він не є його родичем" , - зазначено в рішенні суду.\r\nВ підсумку в кінці липня поточного року суд в повному обсязі задовольнив позовні вимоги Тахтая і визнав недостовірною поширювану про нього інформацію про причетність до коррупціі.\r\nЯк повідомляли Українськi Новини, в липні 2018 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження проти сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра і колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря.\r\nВони підозрювалися в корупції під час закупівлі рюкзаків в МВС.\r\nОдним з доказів була відеозапис прихованою камерою, зроблений в кабінеті Чеботаря.