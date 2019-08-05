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05 серпня 2019, понеділок, 12:30 24
Силові структури 2019-08-05T14:15:02+03:00
Українські Новини
Не корупціонер і не родич керівництва: Держсекретар МВС Тахтай виграв суд у журналістів

Не корупціонер і не родич керівництва: Держсекретар МВС Тахтай виграв суд у журналістів

Олексій Тахтай. Фото: Злочинності НЕМАЄ
Олексій Тахтай. Фото: Злочинності НЕМАЄ

Суд визнав недостовірною інформацію про причетність державного секретаря Міністерства внутрішніх справ Олексія Тахтая до корупції в МВС.

Про це йдеться в рішенні суду, передають Українськi Новини.

Тахтай подав до суду на одеське Інтернет-видання "Інфопорт", яке в квітні поточного року опублікувало критичну замітку про нього.

"Так, в матеріалі міститься наступна неправидива інформація: Тахтай - молодий і перспективний держслужбовець, який став відомий громадськості завдяки скандальній справі про корупційну розпродажу будівельного піску, який перебував на зберіганні в госпструктурі МВС (ДП «Спецсервіс»)", - сказано в тексті судового рішення.

Журналісти в своїй замітці посилалися на опубліковані відеозаписи, зроблені в 2014 році в кабінеті екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря.

На цьому відеозаписі люди, схожі на Чеботаря і Тахтая нібито обговорюють незаконну схему продажу в обхід конкурсних торгів 2,4 млн тонн піску, що знаходиться на відповідальному зберіганні в МВС.

Крім того, в публікації видання "Інфопорт" йдеться про те, що Тахтай нібито був незаконно призначений на посаду держсекретаря.

Позивач вказав суду, що вищенаведені твердження є недостовірними, і більш того, ці твердження значно переходять межу допустимої критики щодо публічної особи, а також паплюжать честь і гідність державного службовця, а в цілому і імідж держави і державної влади.

Тахтай в своєму позові зазначив, що відеозаписи з кабінету Чеботаря визнані Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою змонтованними.

Він надав інформацію САП, згідно з якою дані відеозаписи являются копіями, які були переформатовані в інший формат і під час їх дослідження експертом було виявлено багаторазове несистематичне мерехтіння, що є одним з можливих ознак монтажу.

Однако, в зв'язку з відсутністю апарату запису, який був знищений, підтвердити або спростувати наявність або відсутність ознак монтажу чи інших змін, привнесених в процесі запису або після його закінчення, виявилося неможливим.

Також в позові Тахтай спростовує можливі порушення закону при призначенні на посаду держсекретаря і категорично заперечує, що є племінником Чеботаря.

"Такі твердження (про родинний зв'язок) хоча і не мають негативного забарвлення, однак також не відповідають дійсності. При цьому позивач не може такі твердження внести до складу позовних вимог через те, що неможливо довести відсутність родинних зв'язків з особою без побудови генеалогічного дерева, а позивач не має можливості встановити всі родинні зв'язки з Чеботарем, тому що він не є його родичем" , - зазначено в рішенні суду.

В підсумку в кінці липня поточного року суд в повному обсязі задовольнив позовні вимоги Тахтая і визнав недостовірною поширювану про нього інформацію про причетність до коррупціі.

Як повідомляли Українськi Новини, в липні 2018 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження проти сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра і колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря.

Вони підозрювалися в корупції під час закупівлі рюкзаків в МВС.

Одним з доказів була відеозапис прихованою камерою, зроблений в кабінеті Чеботаря.

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