У Каїрі біля онкоцентру стався потужний вибух: загинули 19 осіб

У столиці Єгипту Каїрі в результаті вибуху біля Національного інституту раку загинули 19 осіб, ще 30 поранені. Про це, посилаючись на Мінздрав країни, повідомляє DW.

В МВС Єгипту заявили, що причиною події є ДТП - автомобіль зіткнувся з трьома іншими, у результаті чого стався вибух. Влада країни поки що не озвучували офіційну версію інциденту і не робили ніяких заяв з приводу, чи був інцидент терактом чи ні.

Також через вибух довелося евакуювати людей з будівлі Націнституту, а пацієнтів перевести в лікарню Аль-Муніра. На місці події працює група слідчих.

На опублікованих користувачами мережі та місцевими ЗМІ відео видно, як пожежники намагаються загасити вогонь. Також показаний фасад будівлі Національного інституту онкології, який також постраждав в результаті вибуху.

Як повідомляли Українські Новини, у Єгипті підірвали автобус з туристами, є загиблі.

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