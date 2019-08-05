підписатися на розсилку
25.4 25.8
27.95 28.65
˟
  • Головна
  • Новини
  • Економіка
  • З початку року аварійно-диспетчерська служба АТ "Хмельницькгаз" виїхала на 14 тисяч викликів споживачів
05 серпня 2019, понеділок, 10:53 5
Економіка 2019-08-05T12:00:02+03:00
Українські Новини
З початку року аварійно-диспетчерська служба АТ "Хмельницькгаз" виїхала на 14 тисяч викликів споживачів

З початку року аварійно-диспетчерська служба АТ "Хмельницькгаз" виїхала на 14 тисяч викликів споживачів

Хмельницькгаз. Фото: km.104.ua
Хмельницькгаз. Фото: km.104.ua

За 6 місяців 2019 року аварійно-диспетчерська служба газу 104відпрацювала близько 14 тис. викликів споживачів Хмельниччини. З них понад 8 тис. пов’язані з усуненням витоків газу, більше  5 тис. – з терміновим проведенням ремонтно-налагоджувальних робіт. Більше половини заявок припало на міста Хмельницький та Кам’янець-Подільський, а також Старосинявський та Білогірський райони.

В середньому за добу аварійна служба газу приймає майже 300 дзвінків, на які бригади оперативно виїжджають у всі населені пункти області. Наразі споживачів газу Хмельницької області обслуговує майже 80 аварійних бригад.

Функціонування аварійно-диспетчерської служби першочергово потребує стабільного та постійного  матеріально-технічного забезпечення. Так,якщо у 2018 році витрати АТ "Хмельницькгаз" на закупівлю лише паливно-мастильних матеріалів для АДС склали 680 тисяч гривень, то вже у  2019  році ця стаття витрат зросла до 750 тисяч гривень.

"Забезпечення цілодобового функціонування аварійно-диспетчерської служби  є для нас першочерговим та пріоритетним завданням, - наголошує технічний директор газорозподільної компанії Дмитро Дідич. – Однак, діючий тариф на розподіл природного газу  на сьогодні є в кілька разів нижчим обґрунтованого рівня, а заробітна плата працівників найвідповідальнішої ланки -   всього 5,1 тисяч гривень. При цьому, фахівці мають найвищі кваліфікаційні розряди, працюють цілодобово, без святкових  та вихідних днів".

Наразі аварійно-диспетчерська служба "Хмельницькгазу" експлуатує 21 спецавтомобіль, з яких 6 машин потребують негайної заміни, ще 2 автомобілі – капітального ремонту. Тому лише заміна цих автотранспортних засобів дозволила б компанії витрачати на пальне та обслуговування автопарку на майже 27 % менше коштів.

Довідка:

АТ "Хмельницькгаз" здійснює розподіл природного газу на території Хмельницької області (крім м. Шепетівки та Шепетівського району) усім категоріям споживачів. Щорічні обсяги транспортування складають понад 700 млн.м.куб. природного газу. АТ "Хмельницькгаз" забезпечує природним газом більш як 400 тисяч домоволодінь Хмельниччини. Загальний рівень газифікації області становить майже 80%, протяжність газових мереж – більше 17 тис. км. Підприємство є одним з найбільших роботодавців та платників податків області, що надає гарантовані робочі місця 2 тисячам працівників, стабільно входить до п’ятірки найбільших та сумлінних платників податків Хмельниччини. До бюджетів усіх рівнів АТ "Хмельницькгаз" у 2018 році сплатив понад 75 млн гривень.
Архів
Новини
Поліція почала розслідувати підпал будинку бізнесмена в Рівному 12:13
Набув чинності вирок п'ятьом колишнім АТОшникам за вбивство Гандзюк 12:05
Зеленський відлетить до Туреччини на зустріч з Ердоганом і Варфоломієм 11:47
Масові вбивства в США: сестру стрілка в Огайо виявили серед загиблих 11:31
Стали відомі найбільші одержувачі ПДВ у липні 11:26
більше новин
Зеленський допускає, що американських лобістів в його інтересах міг найняти хтось інший 17:40
На Україну насувається циклон: оголошено штормове попередження 15:00 Карта
Затримання в Москві. Скріншот відео youtube.com/euronews
У Росії тривають протести: затримано понад 300 осіб 17:12
Поліцейський чиновник може закрити відомі сайти з допомогою суду, - блогер Сазонов 09:22
Теліженко заявив, що Кличко "використовує" американців в особистих цілях 11:57
більше новин
Зеленський допускає, що американських лобістів в його інтересах міг найняти хтось інший 17:40
Андрій Богдан. Скріншот відео
Богдан заявив, що команді Зеленського не потрібні журналісти для спілкування з суспільством 18:57
У "Слузі народу" назвали кандидатів на посаду спікера і віце-спікера 16:34
Провал машини в яму на дорозі. Фото: Алла Артемчук Завгородня/Фейсбук
Фото дня: в Одеській області машина пішла "носом вниз" у величезну яму на дорозі 17:05
Олександр Скічко та Роман Грищук. Фото:
"Слуги народу" залишають Трускавець: умови поїздки новообраних депутатів 21:23
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok