З початку року аварійно-диспетчерська служба АТ "Хмельницькгаз" виїхала на 14 тисяч викликів споживачів

За 6 місяців 2019 року аварійно-диспетчерська служба газу 104відпрацювала близько 14 тис. викликів споживачів Хмельниччини. З них понад 8 тис. пов’язані з усуненням витоків газу, більше 5 тис. – з терміновим проведенням ремонтно-налагоджувальних робіт. Більше половини заявок припало на міста Хмельницький та Кам’янець-Подільський, а також Старосинявський та Білогірський райони.

В середньому за добу аварійна служба газу приймає майже 300 дзвінків, на які бригади оперативно виїжджають у всі населені пункти області. Наразі споживачів газу Хмельницької області обслуговує майже 80 аварійних бригад.

Функціонування аварійно-диспетчерської служби першочергово потребує стабільного та постійного матеріально-технічного забезпечення. Так,якщо у 2018 році витрати АТ "Хмельницькгаз" на закупівлю лише паливно-мастильних матеріалів для АДС склали 680 тисяч гривень, то вже у 2019 році ця стаття витрат зросла до 750 тисяч гривень.

"Забезпечення цілодобового функціонування аварійно-диспетчерської служби є для нас першочерговим та пріоритетним завданням, - наголошує технічний директор газорозподільної компанії Дмитро Дідич. – Однак, діючий тариф на розподіл природного газу на сьогодні є в кілька разів нижчим обґрунтованого рівня, а заробітна плата працівників найвідповідальнішої ланки - всього 5,1 тисяч гривень. При цьому, фахівці мають найвищі кваліфікаційні розряди, працюють цілодобово, без святкових та вихідних днів".

Наразі аварійно-диспетчерська служба "Хмельницькгазу" експлуатує 21 спецавтомобіль, з яких 6 машин потребують негайної заміни, ще 2 автомобілі – капітального ремонту. Тому лише заміна цих автотранспортних засобів дозволила б компанії витрачати на пальне та обслуговування автопарку на майже 27 % менше коштів.

Довідка:

АТ "Хмельницькгаз" здійснює розподіл природного газу на території Хмельницької області (крім м. Шепетівки та Шепетівського району) усім категоріям споживачів. Щорічні обсяги транспортування складають понад 700 млн.м.куб. природного газу. АТ "Хмельницькгаз" забезпечує природним газом більш як 400 тисяч домоволодінь Хмельниччини. Загальний рівень газифікації області становить майже 80%, протяжність газових мереж – більше 17 тис. км. Підприємство є одним з найбільших роботодавців та платників податків області, що надає гарантовані робочі місця 2 тисячам працівників, стабільно входить до п’ятірки найбільших та сумлінних платників податків Хмельниччини. До бюджетів усіх рівнів АТ "Хмельницькгаз" у 2018 році сплатив понад 75 млн гривень.