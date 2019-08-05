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05 серпня 2019, понеділок, 10:44 19
Суспільство 2019-08-05T11:45:02+03:00
Українські Новини
"Укрпошта" приховує катострофічний рівень падіння передплатних тиражів газет, - НСЖУ

"Укрпошта" приховує катострофічний рівень падіння передплатних тиражів газет, - НСЖУ

Майже 40 відсотків передплатних тиражів всеукраїнських газет формують тиражі шести щомісячних видань, які мають надзвичайно дешеву ціну - від 17 до 66 копійок на місяць. Безумовним лідером за поштовими тиражами є заснована у листопаді минулого року газета "Передплата". При вартості у 17 копійок на місяць, наклад  невідомої досі газети на друге півріччя 2019 року становить понад 525 тисяч примірників, що на 70% більше, ніж півроку тому. Натомість загальнополітичні (новинні) видання суттєво скорочують тиражі через неспроможність передплатників сплачувати високу реальну вартість газет та через неякісну поштову доставку. На цьому наголошують у Національній спілці журналістів України, коментуючи підсумки передплати АТ "Укрпошта" на друге півріччя 2019 року. Про це повідомляє прес-служба НСЖУ.

У розпорядженні НСЖУ є зведені показники 50 видань України із загальнодержавною сферою розповсюдження, які мають найбільший тираж за переплатою станом на липень 2019 року. Наступними виданнями за тиражами, крім газети "Передплата", є газета "Капля. Казки-розмальовки"- тираж понад 471 тисяча примірників при щомісячній вартості 27 копійок, видання "1С: Франчайзи ангстрем" - тираж близько 300 тисяч (вартість передплати на місяць – 20 копійок), партійне видання "САМОПОМІЧ" з накладом 180 тисяч (має "найдорожчу" серед лідерів переплати вартість – 66 копіок на місяць), харківська газета "Календарь" - тираж 140 тисяч (25 копійок) та видання "Капля Досуга" - тираж понад 120 тисяч (28 копійок). Відповідно, загальний щомісячний одноразовий тираж видань, які є лідерами з всеукраїнської поштової передплати, складає понад 1  мільйон 730 тисяч примірників.

Раніше в "Укрпошті" оприлюднили підсумки передплатної кампанії на друге півріччя 2019 року, згідно яких передплатний тираж газет і журналів загальнодержавної сфери розповсюдження становить  4 млн 570 тис. примірників або 101% до рівня тиражів на 1 січня 2019 року.


"Кожні півроку керівництво "Укрпошти" намагається запевнити, що скорочення передплатних тиражів в Україні є незначним, і загалом відповідає загальносвітовій тенденції скорочення друкованої преси. Але в яких ще країнах поштову статистику роблять "одноцентові" газети? Замість діалогу щодо варіантів допомоги реальним газетам, щодо втримання поштової мережі та перегляду підходів до тарифної політики, керівництво "Укрпошти" заспокоює галузь і владу звітами про "101% відновлення тиражів". Але нам потрібне відновлення не цих "газет" на один листок, а повноцінних класичних новинних всеукраїнських та місцевих видань", - говорить голова НСЖУ Сергій Томіленко.

У Національній спілці журналістів України наполягають на реалізації державної політики підтримки друкованих ЗМІ в Україні як важливої складової захисту інформаційного простору. При цьому звертають увагу, що у багатьох країнах Європи є цілеспрямовані програми державної підтримки суспільно-політичних видань.

"Але починати варто однозначно із аудиту діяльності АТ "Укрпошта". Саме агресивне скорочення поштових відділень, непартнерське ставлення до видавців, свідомий зрив розрахунків з редакціями, непрозорі тарифи – призводять до різкого скорочення тиражів газет. Набагато більшого ніж ми спостерігаємо у інших країнах і пов’язаного насамперед із розвитком цифрових медіа", - наголошує Сергій Томіленко.

Для порівняння. У середньому піврічна вартість видань, які входять до шести лідерів за передплатою, складає 1 грн 83 коп. Разом із платою за приймання і доставку, яка за півроку складає 8 грн 15 коп, передплатнику видання коштуватиме менше 10 гривень. Відомі суспільно-політичні національні газети мають наступну повну передплатну вартість на півроку: "Високий замок" - 187.55грн, "Експрес"- 188.15грн, "Сільські вісті" - 205.23грн, "Газета по-українськи" - 200грн, "Факти" - 339.95, "Сегодня"- 168.83грн.

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