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05 серпня 2019, понеділок, 09:20 342
Економіка 2019-08-05T12:00:03+03:00
Українські Новини
Кауфман домовляється з новою владою про збереження свого тютюнового бізнесу, - Руденко

Кауфман домовляється з новою владою про збереження свого тютюнового бізнесу, - Руденко

Борис Кауфман
Борис Кауфман

Ідеолог і творець Торгової компанії "Мегаполіс-Україна" (з 2016 року — TEDIS Ukraine) Борис Кауфман має намір зберегти свій мультимільйонний тютюновий бізнес. В даний час він намагається домовитися з представниками про взаємовигідне співробітництво. Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці український журналіст і публіцист Сергій Руденко.

Торгова компанія "Мегаполіс-Україна" була створена в 2011 році в інтересах тодішнього президента Януковича і найбільших міжнародних виробників тютюнової продукції Philip Morris International, Japan Tobacco International, Imperial Tobacco Group і British AmericanTobacco. Вона була і залишається найбільшим дистриб'ютором тютюнових виробів в Україні. Ідея "Мегаполісу", реалізована Кауфманом, неймовірно проста: він призначений збирати різницю між оптовою вартістю сигарет, що виробляються в країні, і їх роздрібною вартістю. Така монополія була вигідна і владі і тютюновим гігантам, адже роками дозволяла всім їм без зайвих клопотів заробляти надприбутки.

З 2011 по 2014 роки схема працювала в інтересах родини Януковича, а після Революції гідності стала приносити надприбутки президенту Порошенко і його оточення (зокрема генпрокурору Луценка і екс-глави АП Ложкіну). І це незважаючи на повідомлення деяких ЗМІ про те, що "Мегаполіс" фактично був структурним підрозділом однойменної російської групи компаній, яка входить в бізнес-імперію наближеного до Путіна бізнесмена Ігоря Кесаєва. У цю ж групу входить відомий виробник зброї для російських військових, завод імені Дегтярьова, який виробляє стрілецьку зброю і ракетні установки, які РФ активно використовує проти українських військових на Донбасі.

"Змінилася влада в Україні. Але тільки Кауфман залишається незмінним. Йому як і раніше потрібна підтримка влади. І я більш, ніж переконаний, що таку підтримку він знайде. Тому що якщо люди Ахметова очолюють обласні державні адміністрації, то що заважає команді Зе зробити Кауфмана активним учасником нової-старої української економіки. Правда?", — додає Руденко.

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