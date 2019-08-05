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  • Вчені записали відео однієї з найвеличезніших акул світу, вид якої існує 180 млн років
05 серпня 2019, понеділок, 08:00 15
Наука 2019-08-05T09:00:01+03:00
Українські Новини
Вчені записали відео однієї з найвеличезніших акул світу, вид якої існує 180 млн років

Вчені записали відео однієї з найвеличезніших акул світу, вид якої існує 180 млн років

Команда дослідників зробила неймовірні кадри близької зустрічі з давнім видом гигантської шестизябрової акули, яка відома як найдавніша на землі, повідомляє Newsweek.

Команда на чолі з Діном Груббсом з Університету штату Флорида проводила занурення до підводника під назвою "Надір" у рамках експедиції, організованої, щоб зафіксувати одну з акул в їхнього глибоководного середовища.

Під час одного із занурень команді пощастило підійти близько і зняти на відео самку однієї з найбільших у світі акул, яку один з членів екіпажу описав як "величезне чудовисько". На відео видно, як акула навіть спробувала відгризти встановлений на судні гарпун.

За словами дослідників, шестизяберні акули належать до роду акул, який існує вже 180 мільйонів років і представляє найдавнішу живу лінію акул у світі. Вони відрізняються шістьма великими помітними зябровими щілинами, в той час, як більшість акул має лише п'ять.

При цьому самки цих акул більші за самців.

Шестизяберні акули поширені в тропічних і помірних водах по всьому світу, зазвичай мешкають на глибинах від 200 метрів до 1 км, хоча вони були помічені і в 1,5 км нижче поверхні. Однак дослідники знають дуже мало про це загадковий вид.

Як повідомляли Українські Новини, в Тихому океані вчені знайшлия акул, що світяться. Також біля берегів Іспанії вперше за 40 років зафіксували велику білу акулу.

Раніше у Великобританії зловили рекордно величезну блакитну акулу.

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