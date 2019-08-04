Відео дня: на футбольне поле під час матчу в Нідерландах раптово "увірвалася" курка, зупинивши гру

Поєдинок чемпіонату Нідерландів "Хераклес"-"Херенвен" перервала курка, яка раптово вибігла на поле. Відео інциденту було опубліковано на відеохостингу Youtube сьогодні, 4 серпня, каналом FOX sports.\r\nНа відео можна спостерігати, як прямо під час матчу на поле вибігає курка.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=_a889h6vi8c#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nАрбітру довелося зупинити матч, поки тварину не було спіймано працівником стадіону.\r\nКрім того, можна побачити, що поле було посипано курячими яйцями. Так вболівальники "Хераклеса" хотіли висловити своє невдоволення зміною назви домашнього стадіону.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в зоопарку Бердянська смішно побилися кенгуру.