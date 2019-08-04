підписатися на розсилку
25.4 25.8
27.95 28.65
˟
04 серпня 2019, неділя, 19:10 6
Європа 2019-08-04T19:54:16+03:00
Українські Новини
Відео дня: на футбольне поле під час матчу в Нідерландах раптово "увірвалася" курка, зупинивши гру

Відео дня: на футбольне поле під час матчу в Нідерландах раптово "увірвалася" курка, зупинивши гру

Поєдинок чемпіонату Нідерландів "Хераклес"-"Херенвен" перервала курка, яка раптово вибігла на поле. Відео інциденту було опубліковано на відеохостингу Youtube сьогодні, 4 серпня, каналом FOX sports.

На відео можна спостерігати, як прямо під час матчу на поле вибігає курка.

Арбітру довелося зупинити матч, поки тварину не було спіймано працівником стадіону.

Крім того, можна побачити, що поле було посипано курячими яйцями. Так вболівальники "Хераклеса" хотіли висловити своє невдоволення зміною назви домашнього стадіону.

Як повідомляли Українські Новини, в зоопарку Бердянська смішно побилися кенгуру.

Більше новин про: Футбол Тварини курка

Архів
Новини
25 осіб дістали мертвими з двох заток Філіппін після краху трьох поромів 20:19
Військові навчання в Житомирській області в серпні 2019. Фото: Міноборони
В Житомирській області відбулися тактико-спеціальні навчання: опубліковані видовищні фото 19:55
Тижневе навчання "слуг народу" в Трускавці закінчено 19:32
Відео дня: на футбольне поле під час матчу в Нідерландах раптово "увірвалася" курка, зупинивши гру 19:10
Київ став лідером за кількістю новонароджених в Україні з початку року 18:45
більше новин
Зеленський допускає, що американських лобістів в його інтересах міг найняти хтось інший 17:40
Зеленський з Богданом прийшли в коментарі до Іванчука, коли той спробував відхреститися від публічного зобов'язання побудувати дорогу на Івано-Франківщині 23:23
На Україну насувається циклон: оголошено штормове попередження 15:00 Карта
Затримання в Москві. Скріншот відео youtube.com/euronews
У Росії тривають протести: затримано понад 300 осіб 17:12
У МЗС занепокоєні розміщенням Росією ракет близько до європейських столиць 22:34
більше новин
Зеленський витратив у Канаді 3,5 млн 11:56 Документ
Зеленський допускає, що американських лобістів в його інтересах міг найняти хтось інший 17:40
Зеленський з Богданом прийшли в коментарі до Іванчука, коли той спробував відхреститися від публічного зобов'язання побудувати дорогу на Івано-Франківщині 23:23
Андрій Богдан. Скріншот відео
Богдан заявив, що команді Зеленського не потрібні журналісти для спілкування з суспільством 18:57
У "Слузі народу" назвали кандидатів на посаду спікера і віце-спікера 16:34
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok