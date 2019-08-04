Відео дня: на футбольне поле під час матчу в Нідерландах раптово "увірвалася" курка, зупинивши гру

Поєдинок чемпіонату Нідерландів "Хераклес"-"Херенвен" перервала курка, яка раптово вибігла на поле. Відео інциденту було опубліковано на відеохостингу Youtube сьогодні, 4 серпня, каналом FOX sports.

На відео можна спостерігати, як прямо під час матчу на поле вибігає курка.

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Арбітру довелося зупинити матч, поки тварину не було спіймано працівником стадіону.

Крім того, можна побачити, що поле було посипано курячими яйцями. Так вболівальники "Хераклеса" хотіли висловити своє невдоволення зміною назви домашнього стадіону.

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