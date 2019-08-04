Київ став лідером за кількістю новонароджених в Україні з початку року

Київська область посіла перше місце серед областей з найбільшою кількістю новонароджених за підсумками першого півріччя цього року серед усіх областей України. Про це повідомляється на сторінці Департаменту охорони здоров'я Київської обласної держадміністрації в Facebook.

"За даними Міністерства юстиції України протягом першої половини 2019 на Київщині скоєно 3369 актових записів про народження немовлят безпосередньо у пологових будинках. Майже вдвічі обігнав область Київ - там зареєстрували 7926 немовлят", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в ТОП 5 областей за кількістю новонароджених увійшли також Одеська, Дніпропетровська, Харківська та Львівська області.

Повідомляється, що всього в Україні за цей період народилося 150 444 дитини.

Як повідомляли Українські Новини, в січні українців стало на 30,5 тис. менше.

Раніше стало відомо, що протягом 2018 року чисельність населення України скоротилася на 233,2 тис. осіб і на 1 січня становила 42 153,2 тис. осіб.