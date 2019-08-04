підписатися на розсилку
25.4 25.8
27.95 28.65
˟
04 серпня 2019, неділя, 18:45 6
Суспільство 2019-08-04T19:15:02+03:00
Українські Новини
Київ став лідером за кількістю новонароджених в Україні з початку року

Київ став лідером за кількістю новонароджених в Україні з початку року

Немовля. Фото: pixabay
Немовля. Фото: pixabay

Київська область посіла перше місце серед областей з найбільшою кількістю новонароджених за підсумками першого півріччя цього року серед усіх областей України. Про це повідомляється на сторінці Департаменту охорони здоров'я Київської обласної держадміністрації в Facebook.

"За даними Міністерства юстиції України протягом першої половини 2019 на Київщині скоєно 3369 актових записів про народження немовлят безпосередньо у пологових будинках. Майже вдвічі обігнав область Київ - там зареєстрували 7926 немовлят", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в ТОП 5 областей за кількістю новонароджених увійшли також Одеська, Дніпропетровська, Харківська та Львівська області.

Повідомляється, що всього в Україні за цей період народилося 150 444 дитини.

Як повідомляли Українські Новини, в січні українців стало на 30,5 тис. менше.

Раніше стало відомо, що протягом 2018 року чисельність населення України скоротилася на 233,2 тис. осіб і на 1 січня становила 42 153,2 тис. осіб.

Більше новин про: народження дітей народжуваність

Архів
Новини
25 осіб дістали мертвими з двох заток Філіппін після краху трьох поромів 20:19
Військові навчання в Житомирській області в серпні 2019. Фото: Міноборони
В Житомирській області відбулися тактико-спеціальні навчання: опубліковані видовищні фото 19:55
Тижневе навчання "слуг народу" в Трускавці закінчено 19:32
Відео дня: на футбольне поле під час матчу в Нідерландах раптово "увірвалася" курка, зупинивши гру 19:10
Київ став лідером за кількістю новонароджених в Україні з початку року 18:45
більше новин
Зеленський допускає, що американських лобістів в його інтересах міг найняти хтось інший 17:40
Зеленський з Богданом прийшли в коментарі до Іванчука, коли той спробував відхреститися від публічного зобов'язання побудувати дорогу на Івано-Франківщині 23:23
На Україну насувається циклон: оголошено штормове попередження 15:00 Карта
Затримання в Москві. Скріншот відео youtube.com/euronews
У Росії тривають протести: затримано понад 300 осіб 17:12
У МЗС занепокоєні розміщенням Росією ракет близько до європейських столиць 22:34
більше новин
Зеленський витратив у Канаді 3,5 млн 11:56 Документ
Зеленський допускає, що американських лобістів в його інтересах міг найняти хтось інший 17:40
Зеленський з Богданом прийшли в коментарі до Іванчука, коли той спробував відхреститися від публічного зобов'язання побудувати дорогу на Івано-Франківщині 23:23
Андрій Богдан. Скріншот відео
Богдан заявив, що команді Зеленського не потрібні журналісти для спілкування з суспільством 18:57
У "Слузі народу" назвали кандидатів на посаду спікера і віце-спікера 16:34
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok