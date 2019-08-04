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04 серпня 2019, неділя, 17:30 13
Америка 2019-08-04T18:00:02+03:00
Українські Новини
У Мексиці за тиждень були вбиті троє журналістів

У Мексиці за тиждень були вбиті троє журналістів

В Мексиці, в штаті Веракрус, був убитий третій за тиждень журналіст. Про це повідомляє The Guardian.

Так, повідомляється, що раніше журналісту газети Grafico de Xalapa Хорхе Руїсу Васкесу було надано захист, однак це не вберегло його від смерті.

"Правоохоронці будуть розслідувати, чому на той момент діючі заходи захисту, які надаються потерпілому та його сім'ї, не були виконані", - зазначив прокурор.

Наголошується, що Руїс був застрелений за кілька днів до того, як повинен був дати свідчення про попередні замахи на нього. За його словами, за цим стояв мер міста Актопан Пауліно Домінгес Санчес.

Згідно з даними Комісії із захисту журналістів (CEAPP), число убитих мексиканських журналістів в цьому році досягло 10 осіб, троє з них — протягом останнього тижня.

Як повідомляли Українські Новини, в поліції порахували журналістів та активістів, які стали жертвами нападів з 2014.

Раніше в Словаччині колишній військовий зізнався в вбивстві антикорупціонера-журналіста Куцяка та його нареченої.

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