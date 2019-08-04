Помер співак-шансоньє Віллі Токарєв

У віці 84 років помер російський і американський автор-виконавець пісень в жанрі шансон Віллі Токарєв. Про це повідомляє "Ехо Москви" з посиланням на дані російського народного артиста Миколи Тамразова.

Так, повідомляється, що останні дні життя співак провів у лікарні.

Віллі Токарєв закінчив музичне училище при Ленінградській консерваторії імені Римського-Корсакова по класу контрабаса, працював в оркестрі Анатолія Кролла, симфо-джаз-ансамблі Жан Татлян, в ансамблі Бориса Ричкова, співачки Гюллена Чохели. Пізніше — в ансамблі "Дружба" Олександра Броневицького разом з Едітою П'єхою, оркестрі Ленінградського радіо і телебачення під керівництвом Давида Голощокіна.

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Віллі Токарєву належить авторство таких творів як "Хто винен?", виконаний Анатолієм Корольовим, "Дощ" для Едіти П'єхи, "Мурманчаночка", "Апатити - заполярне містечко" (у співавторстві з Володимиром Ярцевим).