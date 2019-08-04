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04 серпня 2019, неділя, 11:57 296
Політика 2019-08-04T11:58:06+03:00
Українські Новини
Теліженко заявив, що Кличко "використовує" американців в особистих цілях

Теліженко заявив, що Кличко "використовує" американців в особистих цілях

Міський голова Києва Віталій Кличко зустрівся з особистим адвокатом президента США Руді Джуліані для того, щоб спробувати залишити собі повноваження голови КМДА, стверджує колишній співробітник посольства США, політконсультант в Штатах і Канаді Андрій Теліженко.

Про це Теліженко заявив в інтерв'ю інтернет-виданню "Гордон". За його словами, такі дії Віталія Кличка шкодять відносинам України і Сполучених Штатів Америки

Рудольф Джуліані і Андрій Теліженко.Рудольф Джуліані і Андрій Теліженко.

"Кличка намагається використати ситуацію в особистих цілях. Все це тільки заради того, щоб залишитися на посаді голови КМДА. Я вважаю, що це неприпустимо для відносин України і США... За великим рахунком, Кличко використовував особисті зв'язки для офіційної зустрічі саме в тій манері, як це було", – прокоментував зустріч столичного голови Кличко і адвоката американського президента Джуліани екс-дипломат.

Андрій Теліженко також зазначив, що таким чином мер Києва втягує Україну в президентську передвиборну гонку США.

"Руді Джуліані працює тільки на Дональда Трампа. Він шукає будь-яку корисну інформацію, що стосується виборів США і опонентів американського президента", – каже Теліженко.

Вибори президента США відбудуться 3 листопада 2020 року. Президент Дональд Трамп неодноразово підтверджував свій намір балотуватися на другий термін. Головним опонентом республіканця називають претендента на кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена.

Андрій Теліженко з головою комітету Сенату США по національній безпеці, головою підкомітету Сенату з питань Європи та регіональної безпеки Роном Джонсоном.Андрій Теліженко з головою комітету Сенату США по національній безпеці, головою підкомітету Сенату з питань Європи та регіональної безпеки Роном Джонсоном.

Також, за словами Теліженко, опоненти Володимира Зеленського намагаються нав'язати Вашингтону певну думку про чолі Офісу президента Андрія Богдана і бізнесмена Ігоря Коломойського.

"За моєю інформацією, це все створено опонентами з попередньої влади всередині України. Мета – спроба посунути сильну постать Богдана і нівелювати моральну підтримку Ігоря Валерійовича Коломойського команді Зеленського. Потрібно також розуміти, що Коломойський – це топ-бізнесмен, який свого часу допоміг зберегти Україну", – зазначив екс-дипломат.

Нагадаємо, що в липні Офісі президента України оголосили про бажання розділити повноваження міського голови столиці і голови КМДА. На даний момент обидві посади займає Віталій Кличко. Мер Києва заявив, що таке рішення призведе до повернення методів управління часів побіжного президента Віктора Януковича. А 31 липня стало відомо про зустріч Кличка з Руді Джуліані, на якій, зокрема, обговорювалося питання самоврядування Києва.

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