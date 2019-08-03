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03 серпня 2019, субота, 21:25 11
Силові структури 2019-08-03T23:00:02+03:00
Українські Новини
У Запоріжжі поліція вилучила 100 кілограм наркотиків на 20 мільйонів гривень

У Запоріжжі поліція вилучила 100 кілограм наркотиків на 20 мільйонів гривень

Вилучені 100 кілограм наркотиків. Фото: Facebook/Національна поліція України
Вилучені 100 кілограм наркотиків. Фото: Facebook/Національна поліція України

На Запоріжжі поліцейські викрили групу наркозбувачів та вилучили наркотики на суму понад 20 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Facebook.

Організатори - 36 і 25 років чоловіки, на території Запоріжжя та Запорізької області займалися злочинною діяльністю.

"Під час обшуків вилучено наркотики вагою понад 100 кілограмів, пістолет "ПМ", гранату, патрони та інші речові докази", - йдеться в повідомленні.

Нацполіція зазначає, що слідство триває. Крім того, вирішується питання відкриття кримінальних проваджень за ознаками ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) і ч. 1 ст. 306 (Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.


Як повідомляли Українські Новини, у Київській області поліція вилучила 60 кілограм героїну на 50 мільйонів доларів.

Раніше в Одеському порту правоохоронці виявили 257 кілограм кокаїну в контейнері з бананами.

У березні СБУ вилучила 120 кілограм наркотиків на 10 мільйонів гривень у Закарпатській області.

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