У Києві чоловік через собаку влаштував стрілянину по відвідувачах кафе: троє поранених

Вночі 3 серпня в одному із закладів Святошинського району Києва чоловік обстріляв компанію відпочиваючих. Перебуваючи в нетверезому стані він відкрив вогонь по двом жінкам і чоловікові.\r\nІнцидент стався за адресою вулиця Миру, 13 близько 00:00. Про це повідомляє Інформатор.\r\nЗа даними поліції, на чоловіка почав гавкати собака. Це і послужило приводом для нетверезого відвідувача відкрити вогонь. Він дістав пістолет і почав стріляти по трьом відпочиваючим.\r\n\r\nСтрілянина у Києві. Фото: Інформатор\r\nНа щастя, всі троє потерпілих залишилися живі. Їх в терміновому порядку доставили в лікарню медики швидкої допомоги. Чоловік витратив 6 патронів, хаотично стріляючи в різні частини тіла людей.\r\nЗа попередньою інформацією, в жертв є вогнепальні поранення в області шиї, грудей і інших частин тіла. Чоловыка, що стріляв, на місці події оперативно затримали правоохоронці. Він перебував у нетверезому стані, а на обличчі були сліди побоїв.