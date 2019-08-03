підписатися на розсилку
25.4 25.8
27.95 28.65
˟
  • Головна
  • Новини
  • Події
  • У Києві чоловік через собаку влаштував стрілянину по відвідувачах кафе: троє поранених
03 серпня 2019, субота, 11:17 27
Події 2019-08-03T14:15:02+03:00
Українські Новини
У Києві чоловік через собаку влаштував стрілянину по відвідувачах кафе: троє поранених

У Києві чоловік через собаку влаштував стрілянину по відвідувачах кафе: троє поранених

Стрілянина у Києві. Фото: Інформатор
Стрілянина у Києві. Фото: Інформатор

Вночі 3 серпня в одному із закладів Святошинського району Києва чоловік обстріляв компанію відпочиваючих. Перебуваючи в нетверезому стані він відкрив вогонь по двом жінкам і чоловікові.

Інцидент стався за адресою вулиця Миру, 13 близько 00:00. Про це повідомляє Інформатор.

За даними поліції, на чоловіка почав гавкати собака. Це і послужило приводом для нетверезого відвідувача відкрити вогонь. Він дістав пістолет і почав стріляти по трьом відпочиваючим.

Стрілянина у Києві. Фото: ІнформаторСтрілянина у Києві. Фото: Інформатор

На щастя, всі троє потерпілих залишилися живі. Їх в терміновому порядку доставили в лікарню медики швидкої допомоги. Чоловік витратив 6 патронів, хаотично стріляючи в різні частини тіла людей.

За попередньою інформацією, в жертв є вогнепальні поранення в області шиї, грудей і інших частин тіла. Чоловыка, що стріляв, на місці події оперативно затримали правоохоронці. Він перебував у нетверезому стані, а на обличчі були сліди побоїв.

Більше новин про: стрілянина стрілянина в Києві

Архів
Новини
Гривня до долара показав найкращий результат зростання у світі 14:11 Інфографіка
В Одесі п'яний чоловік кинув гранату з вікна дев'ятого поверху 13:49
Циклон принесе грози з градом навіть на південь України: прогноз на неділю 13:16
Україні введе безвіз для інтуристів, які їдуть на лікування в Трускавець 12:47
Держдеп США оголосив про нові санкції проти Росії 12:16
більше новин
Зеленський з Богданом прийшли в коментарі до Іванчука, коли той спробував відхреститися від публічного зобов'язання побудувати дорогу на Івано-Франківщині 23:23
Андрій Богдан
Богдан потролив Кличка у Фейсбуці після публікації своєї дивної заяви про відставку 23:01
Один із керівників Нацполіції мститься журналісту за розслідування статків його родини, - ЗМІ 14:51
Кличко отримав підтримку адміністрації Трампа з приводу незаконного захоплення влади в Києві, – Олещук 18:48
За місяць роботи нового ринку електроенергії реалізовано 4,5 млрд кВтг, - Дмитро Маляр 19:49
більше новин
Зеленський з Богданом прийшли в коментарі до Іванчука, коли той спробував відхреститися від публічного зобов'язання побудувати дорогу на Івано-Франківщині 23:23
Сьогодні у Києві на Південному мосту обмежать рух до осені 08:10
Актриси "Сватів" будуть гастролювати в Криму 23:50
СБУ, журналісти, або провокація спецслужб: Богдан розповів, кого підозрює у "зливі" його заяви в мережу 16:15
Зеленський призначив Борзова керівником Держуправління справами 14:30
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok