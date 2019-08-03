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03 серпня 2019, субота, 09:40 15
Політика 2019-08-03T11:15:01+03:00
Українські Новини
Україна веде переговоря з Заходом про податкову амністію, - Данилюк

Україна веде переговоря з Заходом про податкову амністію, - Данилюк

Олександр Данилюк. Фото: 24 канал
Олександр Данилюк. Фото: 24 канал

Україна веде переговори з західними партнерами з питання проведення податкової амністії.

Про це заявив секретар РНБО Олександр Данилюк в ефірі Радіо НВ.

"Так, ми переговори ведемо з цього приводу. Питання завжди умов, тобто яка ставка ... <...> Перше, вона [амністія капіталу, - Ред.] Повинна дати результат, тому що якщо подивитися на приклади інших країн, зокрема Італії, недавно була амністія в Молдові проведена, то вони не надто успішні. <...> Дуже часто одна з причин - це слабкість самої податкової", - сказав він.

Таким чином, підкреслив Данилюк, ключовою умовою проведення податкової амністії є реформування податкової служби.

"Друге, звичайно, є ставка, по якій відбувається амністія. <...> Це політичне питання, насправді. І де ця межа, нам ще треба визначити. І ключове, третє: не повинні підлягати амністії гроші, які зароблені корупційним шляхом або якимось кримінальним шляхом", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, під час президентської гонки тоді ще кандидат у Президенти, артист і шоумен Володимир Зеленський заявляв, що вважає необхідним введення податку на виведений капітал і проведення податкової амністії.

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