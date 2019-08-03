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03 серпня 2019, субота, 09:10 273
Транспорт 2019-08-03T11:00:01+03:00
Українські Новини
Пішохідний міст на Труханів острів - безпечний для пішоходів, - Кличко

Пішохідний міст на Труханів острів - безпечний для пішоходів, - Кличко

Пішохідний міст на Труханів острів - безпечний для пішоходів.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив на каналі "112 Україна", коментуючи ситуацію з обвалом залізобетонної плити-противаги на одній з опор мосту, пише офіційний сайт мера Києва.

“Загрози для людей, які ходять пішохідним мостом на Труханів острів, немає. Хвилюватися не потрібно”, - сказав Кличко.

Він зазначив, що фахівці обстежують місце пошкодження і дадуть оперативні висновки щодо відновлення конструкції.

Мер Києва нагадав, що в столиці сьогодні 75 мостів в передаварійному стані, 3 – в аварійному. І наголосив, що в оновлення застарілої інфраструктури міста гроші не вкладали десятиліттями. Тому сьогодні міська влада ремонтує об'єкти, що найбільше цього потребують.

Так, ремонтні роботи тривають на метро мосту через Русанівську протоку, на Південному мосту, до кінця року планують завершити будівництво Шулявського шляхопроводу, триває і будівництво Подільсько-Воскресенського мосту. У планах – до кінця 2020 року відкрити автосполучення цим мостом.

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