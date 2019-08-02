MARUV випустила кліп з латексом, гранатами і панчохами в японському стилі на трек "Между нами"

Українська співачка MARUV, яка виграла Нацвідбір на Євробачення-2019, однак не поїхала на нього зі скандалом, 2 серпня випустила новий кліп на трек "Між нами".\r\nВідповідне відео опубліковане на офіційному YouTube-каналі виконавиці, передають Українські Новини.\r\nРолик виконаний у традиційному для MARUV стилі - з її ансамблем, у латексних червоних костюмах і чорних високих чоботях.\r\nТакож на відео присутні дівчата в спідній білизні і панчохах.\r\nСама MARUV постає в чорному халаті в японському стилі, великим чорним віялом і довгих червоних сережках, а також із звичним для виконавиці яскравим макіяжем.\r\nВона танцює на столі в компанії свого ансамблю. В середині кліпу з'являється дівчина, що нерухомо лежить на столі, укладена фруктами.\r\nВ ролику дуже багато гранатів, лимонів і винограду.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в аеропорту "Бориспіль" вкрали "коштовності" з валізи MARUV.