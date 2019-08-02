Паралімпієць Олег Іваненко з Броварів (Київська область) встановив світовий рекорд, перепливши Ла-Манш - протоку між узбережжям Франції і островом Великобританія. Для того, щоб переплисти 62 кілометри, йому знадобилося 18 годин.

Про це Іваненко повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook, опублікувавши відповідне відео.

"Заплив триває і вже котру година нас супроводжує у якості групи підтримки цей великий суховантаж. Звідси не видно прапор, але думаємо, що український, а якщо ні, то капітан - точно українець", - написав Іваненко в коментарі до відео.

Пізніше він розповів, що за 18 годин безперервного запливу подолав 62 кілометри, що майже в два рази більше, ніж передбачалося, якби заплив здійснювався за прямим курсом.

Однак плани довелося підкорегувати через сильну течію і вітер, від чого довелося йти галсами і довжина запливу значно збільшилася.

Паралімпієць зазначив, що до ночі температура повітря впала майже до 12, піднявся сильний вітер і пішли хвилі.

"Однак навіть за такої протяжності нашого шляху, наполегливості і прагнення до перемоги на французькому березі ми не допливли всього 8 кілометрів. Почався відплив, і ми потрапили у сильну течію, яке навіть суперпідготовлений паралімпієць подолати не зможе. Тому було прийнято дуже непросте для мене рішення повертатися в англійський порт", - розповів Іваненко.

Як повідомляли Українські Новини, українські паралімпійці побили рекорд за кількістю медалей на чемпіонатах Європи з плавання. Раніше паралімпійська збірна України з футболу завоювала титул чемпіона світу.

Крім того, спортсменка з Британії загинула, перепливаючи Ла-Манш.