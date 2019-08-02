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  • Нардеп Кононенко відмовився від голосової експертизи у справі "Центренерго", - адвокат Лисак
02 серпня 2019, пʼятниця, 18:33 207
Політика 2019-08-02T19:00:02+03:00
Українські Новини
Нардеп Кононенко відмовився від голосової експертизи у справі "Центренерго", - адвокат Лисак

Нардеп Кононенко відмовився від голосової експертизи у справі "Центренерго", - адвокат Лисак

У п'ятницю, 2 серпня, о 14.30 в Національному антикорупційному бюро України в рамках розслідування кримінального провадження щодо діяльності Холдингової компанії "Енергомережа", відбулася очна ставка між екс-народним депутатом - керівником Холдингової компанії "Електромережа" Дмитром Крючковим і бізнес-партнером екс-президента Петра Порошенка - народним депутатом Ігорем Кононенком, - про це сьогодні заявив адвокат Крючкова Олександр Лисак.

За його словами, під час ставки обидва визнали факт знайомства, при цьому Крючков підтвердив факт існування в період 2014-2017 років фінансових відносин.

У ході прослуховування аудіозаписів телефонних переговорів між Крючковим і Коненком, які стосувалися діяльності "Запорожьеобдэнерго", "Харківобленерго", "Центренерго", а також спілкування з колишнім Главою НКРЕКУ Дмитром Вовком, Крючков дав свої підтвердження таких фактів спілкування і дав свою згоду на проведення експертизи голосу. У свою чергу, Ігор Кононенко відмовився давати свою згоду, пославшись на поки ще чинний статус Народного депутата України, - заявив Олександр Лисак.

Нагадаємо, раніше інший бізнес-партнер, директор офшорних компаній, що належать Петру Порошенку, також наразі ще народний депутат Юрій Буглак на очній ставці підтвердив неодноразове відвідування кабінету Дмитра Крючкова, проте пославшись на свій адвокатський статут, відмовився коментувати суть обговорюваних питань, зокрема поділу сфер впливу на компанію "Центренерго".

Такі очні ставки повинні відбутися як з екс-керівником адміністрації Порошенко Ігорем Райніним, так і безпосередньо з Петром Порошенком.
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