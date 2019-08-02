Причин для протестів феросплавників немає, необхідна модернізація підприємств, - Кухар

Ціна електроенергії для промпідприємств буде нижчою, ніж в минулому році, мітинги працівників феросплавних підприємств не мають об'єктивних причин, протестна активність зійде нанівець. Про це заявив викладач макроекономіки бізнес-школи "МІМ-Київ" Михайло Кухар.

"Я думаю, що переживання представників феросплавної галузі марні. Вони просто прослідкують за ситуацією на ринку ще місяць-два і побачать, що мітингувати нема про що. Що ситуація на ринку рівна і всіх влаштовує", - вважає М. Кухар.



На думку експерта, введення конкурентного ринку електроенергії в Україні є важливою частиною структурних реформ. Реформа являє собою важливу віху в побудові в Україні відкритого конкурентного ринкового середовища, ключовим індикатором ринкових реформ і виконання міжнародних зобов'язань. Також Кухар прогнозує зниження вартості електроенергії найближчим часом.



"Біржова торгівля електроенергією – це довгоочікуваний крок, який треба було зробити, який ми, на щастя, зробили. Були заздалегідь відомі наміри представників саме феросплавної галузі зупинити введення ринку. Але Україну вже похвалив і МВФ, і європейське співтовариство за те, що ми ввели ще один цивілізований чесний ринок у себе. Так що не думаю, що ми будемо повертати назад. Я вважаю, що 2-3 місяці – і проблем з вартістю електроенергії в Україні не буде. Вона буде нижчою, ніж у минулому році", - стверджує М. Кухар.



Експерти вважають, що прозоре ринкове ціноутворення на енергоресурси є оптимальним стимулом для модернізації та підвищення енергоефективності української промисловості, в т. ч. феросплавних підприємств.



"Проблема в тому, що не було (до реформи ринку електроенергії – ред.) стимулів для модернізації, для зниження енерговитрат. Тому що тарифи на електроенергію завжди були досить низькими. Не можна якимось адміністративними методами стимулювати власників (підприємств – ред.) до модернізації. Це потрібно робити економічними методами", - вважає керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій.



Як повідомляють ЗМІ, починаючи з 31 липня працівники "Запорізького заводу феросплавів", "Нікопольського заводу феросплавів" та "Дніпроазоту" (підконтрольна Ігорю Коломойському) проводять мітинги під будівлями НКРЭКУ та НЕК "Укренерго". Вимога мітингувальників - надати пільгові тарифи на електроенергію для цих підприємств.



Нагадаємо, 1 липня в Україні запрацював новий ринок електроенергії. Реформа ринку електроенергії передбачає впровадження європейської моделі, яка спрямована на стимулювання конкуренції. Реформа проведена у відповідності з зобов'язаннями України перед Європейським Енергоспівтовариством (імплементація положень Третього енергопакету ЄС). Реформа ринку електроенергії – одна з умов надання Україні другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС на суму 500 млн. євро.