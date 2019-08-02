Відсутність жорсткого законодавчого регулювання призвела до того, що кожен п'ятий підліток в Україні курить вейпы і IQOS, - BneIntelliNews

Відсутність жорсткого законодавчого регулювання призвела до того, що кожен п'ятий підліток в Україні курить ве

Команда президента Зеленського повинна провести "шокову терапію" в сфері охорони здоров'я в частині регулювання ринку електронних сигарет, а також так званих продуктів "зі зниженим ризиком", включаючи IQOS,Juul та їх аналоги.

Про це пишет міжнародне видання bneIntelliNews зі штаб-квартирою в Берліні.

У матеріалі йдеться, що Україна не дотримується Рамкової конвенції ВООЗ з боротьби проти тютюну і досі не підготувала нормативну базу для контролю над цим ринком. Внаслідок цього в країні спостерігається "вибуховий ріст" електронних сигарет, які представляють не меншу небезпеку, ніж звичайні.

Зокрема, електронні сигарети, IQOS, Juul та їх аналоги також викликають никатиновую залежність і надають шкідливий вплив на серцево-судинну систему та легені. Однак це не заважає брендам електронних сигарет просувати цю продукцію серед дітей і підлітків, пише bneIntelliNews. Так, в минулому році дослідження міжнародної організації CampaignforTobacco-FreeKids показало десятки порушень законів про заборону реклами тютюнових виробів біля київських шкіл. В рамках глобальної промо-кампанії PhilipMorris у Східній Європі в Україні просувають "дружні до IQOS" бари і ресторани, IQOS спонсорує кулінарні фестивалі і модні заходи для дітей і підлітків, реклама бренду присутня на автомобілях.

Масштаб наслідків показало глобальне дослідження вживання тютюну серед молоді. В Україні більше 40% підлітків (віком від 13 до 15 років) пробували електронні сигарети, а майже кожен п'ятий регулярно їх вживає. Крім того, 13,5% українських підлітків регулярно курять тютюн, а понад 46% опитаних зізнаються, що хотіли б спробувати.

Видання пише про те, що команді Зеленського необхідно посилити регулювання і привести закони про боротьбу з курінням у відповідність з європейськими стандартами, незважаючи на опір тютюнових корпорацій. "Промисловому лобіюванню часто вдавалося зірвати українські ініціативи щодо податків на табак і реклами. Тютюнова індустрія навіть використовувала голос українського уряду в міжнародних організаціях, щоб лобіювати такі заходи, як звичайна упаковка, — йдеться в матеріалі. — Новий уряд може знизити рівень захворюваності на рак і витрати на охорону здоров'я, одночасно збільшивши тривалість життя в Україні. Незважаючи на війну і спалахи інфекційних захворювань, серцево-судинні захворювання, рак і респіраторні захворювання залишаються трьома основними причинами смерті українців".