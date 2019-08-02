Богдан просив Кабмін дати подання про звільнення Кличка не чекаючи призначення нового голови КМДА

До Кабінету міністрів України дійсно надходив лист з Офісу Президента з проханням дати подання на звільнення з посади голови КМДА Віталія Кличка за підписом керівника Офісу Президента Андрія Богдана.\r\nКопія листа була надана КМУ у відповідь на запит Українських Новин.\r\n\r\nОкремо у листі зазначено, що після завершення повноважень Президента, який призначив їх, глави адміністрацій продовжують здійснювати повноваження до призначення на їх місце нових керівників.\r\nПісля чого відразу ж слідує пропозиція до Кабміну внести подання про звільнення Кличка, а не про призначення нового керівника КМДА.