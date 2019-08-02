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02 серпня 2019, пʼятниця, 13:58 20 Документ
Політика 2019-08-02T15:30:03+03:00
Українські Новини
Богдан просив Кабмін дати подання про звільнення Кличка не чекаючи призначення нового голови КМДА

Богдан просив Кабмін дати подання про звільнення Кличка не чекаючи призначення нового голови КМДА

До Кабінету міністрів України дійсно надходив лист з Офісу Президента з проханням дати подання на звільнення з посади голови КМДА Віталія Кличка за підписом керівника Офісу Президента Андрія Богдана.

Копія листа була надана КМУ у відповідь на запит Українських Новин.

Окремо у листі зазначено, що після завершення повноважень Президента, який призначив їх, глави адміністрацій продовжують здійснювати повноваження до призначення на їх місце нових керівників.

Після чого відразу ж слідує пропозиція до Кабміну внести подання про звільнення Кличка, а не про призначення нового керівника КМДА.

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