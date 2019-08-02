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  • Протестувальникам феросплавникам слід запитати у Коломойського, чому він виводив мільярди в офшори, а не інвестував у модернізацію, - Марунич
02 серпня 2019, пʼятниця, 13:24 337
Економіка 2019-08-02T14:45:02+03:00
Українські Новини
Протестувальникам феросплавникам слід запитати у Коломойського, чому він виводив мільярди в офшори, а не інвес

Протестувальникам феросплавникам слід запитати у Коломойського, чому він виводив мільярди в офшори, а не інвестував у модернізацію, - Марунич

Ігор Коломойський вивів в офшори мільярди доларів, замість того, щоб інвестувати їх у модернізацію феросплавних заводів, працівники яких вимагають зараз встановити для них пільгові тарифи на електроенергію. Про це написав співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич у блозі інтернет-видання "Корреспондент".

"Хотілося б запитати у пікетників, а чи в курсі вони, скільки грошей вивів з феросплавних заводів, які належать йому, той же Ігор Коломойський? За оцінками експертів, бізнесмен витратив на купівлю феросплавних активів в Україні близько 100 млн грн. При тому що загальна вартість отриманих "Приватом" активів перевищувала тоді $1 млрд. Активи Нікопольського та Запорізького заводів традиційно були виведені на офшори. В цілому, з 2010 по 2017 рр. від продажу базових феросплавів за кордон на офшорних рахунках Коломойського осіло близько $2,75 млрд. Від поставок марганцевої руди за кордон близько $125 млн... З 2010 по 2017 рр. тільки від продажу руди з зарубіжних активів "Привату" своїм же феросплавним підприємствам на офшорних рахунках Коломойського осіло більш як $1,1 млрд", - написав Марунич.

За оцінками експерта, загальна сума збитків, завданих Коломойським державі тільки за рахунок махінацій у феросплавному бізнесі, оцінюється в $6 млрд. Він також порадив протестувальникам працівникам феросплавних заводів поцікавитися, чому їх власник не інвестував у модернізацію підприємств, щоб знизити їх рівень енергоспоживання і підвищити рентабельність, а виводив гроші в офшори.

"Виникає резонне питання: а що було б, якби власник замість виведення грошей в офшори інвестував кошти в модернізацію основних фондів і зниження енергоспоживання? Адже низькі тарифи на електроенергію на тлі подорожчання енергоресурсів і зносу обладнання генеруючих компаній не могли існувати вічно? Саме ці питання доцільно було би задати пікетувальникам менеджменту і власникам підприємств, на яких вони працюють", - вважає Марунич.

Нагадаємо, з 31 липня представники феросплавних і хімічних заводів Ігоря Коломойського (Нікопольського феросплавного заводу, Дніпроспецсталі, Покровського ГЗК, Запорізького феросплавного заводу) проводять акцію протесту перед НКРЕКП та НЕК "Укренерго" в Києві, вимагаючи пільгових тарифів на електроенергію для своїх підприємств. Внаслідлок вчиненого тиску, 1 серпня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив клопотання Нікопольського заводу феросплавів зупинив дію постанов НКРЕКП щодо тарифів на липень "Укренерго" на передачу електроенергії і диспетчеризацію для АТ "Нікопольський завод феросплавів", ПАТ "Запорізький завод феросплавів", АТ "Покровський ГЗК", ПАТ "Марганецький ГЗК" і АТ "Дніпроазот". На 21 серпня заплановано розгляд позову НЗФ про припинення відповідних постанов НКРЕКП про тарифи "Укренерго" на серпень.
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